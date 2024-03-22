"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы

Вечер пятницы обернулся печальными новостями, которые потрясли всю страну. Перед началом концерта музыкальной группы "Пикник" в Подмосковье случилось чрезвычайное происшествие.

Когда речь заходит о сотнях человеческих судеб и десятках жизней, нет времени на блажь и пустословие. В первых рядах — сострадание, милосердие, сочувствие... Почему мы, социальные животные, вспоминаем о необходимости быть добрыми, отзывчивыми и гуманными лишь в такие моменты?

Среди потерпевших 22 марта в Крокус-Сити перед концертом группы "Пикник" не было чужих людей. Ибо, как писал Достоевский, "все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается". Оттого и страдание одного – это страдание всего народа, каждый друг за друга в ответе.

В социальной сети Вконтакте на стене группы "Пикник" в момент происшествия были закреплены слова из песни, которые оказались знамением катастрофы:

"Ничего, ничего не бойся, // Ни огня, ни звенящую тень, // Утром кровью своей умойся, // И встряхни расцветающий день".

Еще две недели назад в комментариях народ обсуждал, что это значит — умыться кровью. Теперь фанаты группы "Пикник" замерли в ожидании новостей и скорбной молитве: "Представляю, как будут переслушивать эту песню люди, которые спаслись", "Боже, напророчили..."

"Я хотела купить билет на 22 число 16 марта, в день рождения, но все билеты были раскупленные", — пишет в комментариях девушка Анна.