Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену

Белокурая Марина Юдашкина выглядит цветущей и похорошевшей, но лишь самые внимательные заметили, что дело не в пластике, а в любви, которая греет ее сердце на седьмом десятке лет.

В последние годы российского кутюрье супруга заботилась о нем, как о птенце. Ухаживать за человеком, которому оставались считанные месяцы и даже дни, было главной задачей. Жена горячо прикипела к своему маленькому волшебнику, открывшему для нее весь мир. А Валентин Юдашкин подарил ей самое драгоценное, что у него могло быть, — свое сердце.

Когда Марина Юдашкина осталась одна, многие сочувствовали ей, но в то же время радовались. Ведь она стала свободна от щемящего ожидания конца, а ее любимый человек избавился от бремени.

В конце концов, легендарный Валентин Юдашкин благостно завершил свой путь, окруженный теплом близких людей. Целиком и полностью Марина выполнила возложенную на нее миссию.

У каждой вдовы есть выбор, который она вправе делать сама. Например, когда ушел на покой Федор Достоевский, его супруга Анна не могла даже представить, что на его месте окажется другой. Она посвятила все силы тому, чтобы сохранить и увековечить память мужа, хотя к моменту прощания с ним ей было всего 35 лет.

А Марине Юдашкиной сейчас 65, и мы можем лишь восхищаться ее достойным примером. Как женщина благородная, она обрела утешение в своих родных людях. Так, 65-летняя вдова Валентина Юдашкина нашла ему замену, переместив фокус внимания с кутюрье на подрастающих внуков.

Когда Валентин Юдашкин крепко стоял на ногах, жена часто публиковала его снимки в своем профиле. Сейчас официальный аккаунт Марины пестрит фото, на которых изображены ее внуки — Анатолий и Аркадий.

Как сообщила вдова Юдашкина, мальчики занимаются спортом. Один краше другого. Этой весной Анатолию исполнится 8 лет, а Аркадию 6 лет. Старший внук увлекается искусством джиу-джитсу, а младший делает успехи в каратэ. У ребят подрастает и сестренка Агата, которая родилась летом 2022 года. Если бы Валентин Юдашкин мог увидеть их достижения, то непременно бы улыбнулся.