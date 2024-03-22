"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе

Звезда программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова простилась со своей родненькой. Кроме звезды Первого канала, ее потеряло целое поколение людей, которым было, чему поучиться у мудрой женщины со стержнем.

Ведущие шоу о поиске второй половинки многое повидали в жизни. Порой нарциссичная актриса и самоуверенная сваха казались соперницами на экране, но в конце концов пришли к тому, что стали неразлучны. По крайней мере, на шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева и Роза Сябитова составили гармоничный союз ведущих, как "инь" и "ян".

Часто к телезвездам Первого канала обращались за советами, просили рекомендаций в поиске утешения. Каждая старалась поделиться чем-то важным, что проверено на личном опыте. Так, Лариса Гузеева вспоминала любимых детей, бывших мужей и свою молодость, а вместе с ней и миллионы зрителей.

А вот Роза Сябитова привыкла обсуждать личные темы на официальной странице в своей социальной Сети. Недавно близкая коллега Ларисы Гузеевой сообщила о роковом уходе сильной духом женщины, которая много значит не только для нее.

Знаменитость рассказала о своей родненькой, которая жила не для себя, а хлопотала о счастье других. Она была противоположностью типа "self-made woman", который представляет, в том числе, звезда Первого канала Лариса Гузеева, но ее искренняя забота об окружающих людях была бесценна.

"Я с тоской смотрю на старые фотографии, и понимаю, что поколение моей бабушки окончательно забыто, и с ней ушла эпоха высоких надежд и всеобщих детей, до которых всем есть дело", — сообщила о роковом уходе члена семьи ведущая "Давай поженимся!" Роза Сябитова.