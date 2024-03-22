Пережившая кому МакSим призналась, что забыла суть своих песен

Певица МакSим пережила кому во летом 2021 года в период пандемии COVID-19. Певица поделилась своими размышлениями о том, зачем Бог по ее мнению создал ее в этом мире.



МакSим призналась, что прошедшие события заставили ее задуматься о своей жизни и намерениях. Она отметила, что старается быть более внимательной и доброй к окружающим, чем раньше.

Однако она также выразила сожаление о том, что, возможно, потеряла некоторую глубину и смысл в своем творчестве из-за повседневных забот и обязанностей. Певица призналась, что за последние восемь лет она чувствовала, что из нее была вытянута вся энергия, и она начала чувствовать себя пустой. В настоящее время МакSим чувствует себя лучше и понимает, что важно беречь свое здоровье и энергию, передает телеканал "360".

МакSим подчеркнула важность того, чтобы быть здоровым внутренне, а не просто стремиться к внешнему совершенству. Ее откровения показывают, что даже известные артисты могут сталкиваться с сомнениями и трудностями в своей жизни, и важно находить баланс и гармонию с собой.

Ранее сообщалось, что МакSим теперь зарабатывает на треть меньше, чем ранее, когда ее гонорар составлял 4,5 миллиона рублей. Однако, несмотря на сокращение доходов, требования исполнительницы к условиям проведения концертов остались неизменными.