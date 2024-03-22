Эд Ширан обожает кетчуп, а мы готовим его сами: пошаговый рецепт

Всемирно известный певец и автор песен не скрывает своей любви к густому томатному соусу. Артист даже сделал себе татуировку в виде этикетки от бутылки кетчупа. Но что, если не ходить за соусом в магазин, а готовить самостоятельно? Эд Ширан наверняка оценит, если однажды попробует наш домашний кетчуп. Записывайте рецепт от "Дни.ру"!
Ингредиенты:
3 литра томатного сока;
1 кг моркови;
3 кг очищенных кабачков;
10 сладких перцев;
3 головки чеснока;
0,5 литра растительного масла;
0,5 стакана 9-процентного уксуса;
1 стакан сахара;
1 ст. л. соли.
Рецепт любимого соуса Эда Ширана
Шаг первый: томатный сок уварить до загустения.
Шаг второй: морковь натереть на терке, положить в томатный сок, варить до размягчения.
Шаг третий: добавить сахар, соль, растительное масло, довести до кипения, засыпать маленькие кубики перца и кабачки. Варить на малом огне 40 минут после закипания.
Шаг четвертый: чеснок измельчить, положить в кетчуп. Влить уксус. Кипятить 5 минут.
Шаг пятый: разлить кетчуп по банкам и закатать.
Вот и весь рецепт! В следующий раз, когда вы будете наслаждаться бургером или картофелем фри, не забудьте добавить немного домашнего кетчупа. Возможно, этот вкус вдохновит вас на создание чего-то нового и удивительного, как это делает Эд Ширан со своей музыкой.