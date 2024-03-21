Все лицо в трещинах: актриса Дарья Мороз наворотила дел

Нестандартная внешность артистки стала ее изюминкой в профессии. А схожесть с известной матерью Мариной Левтовой позволила Дарье Мороз сразу попасть в ряды востребованных звезд кино.

Когда Дарья Мороз входит в кадр, зрители невольно теряют дар речи. Не потому, что она использует какие-то заклинания (хотя все может быть), а потому что ее специфическая внешность и крепкий талант заставляют забыть про житейские заботы и сосредоточиться на главном — искусстве.

С первых минут на экране Дарья Мороз напоминает нам, что красота — это не стереотипный кукольный образ, а умение задавать эмоциональную встряску. Съемочные образы кинозвезды варьируются в зависимости от роли.

Актриса умеет играть и простодушных скромниц, и взрывных барышень с огоньком в глазах, и даже стойких флегматичных натур с невозмутимой мимикой. Каждый раз Дарья Мороз как будто говорит публике: "Да, это я, и я могу быть кем угодно. А вы разве нет?".

На днях актриса сообщила поклонникам новость о том, что теперь выходит из дома только по необходимости. Сейчас у звезды период усердной работы, приходится сидеть за компьютером дома и печатать тексты большого объема. Ее цель — разработка новых проектов не только как актрисы, но и шоураннера, продюсера, режиссера. Дарья Мороз наворотила дел так много, что практически абстрагировалась от внешнего мира.

К публикации знаменитость добавила свою фотографию с мутным полупрозрачным полотном поверх лица, на котором видны заломы. Из-за этого снимок получился с эффектом искажения реальности. В кадре все лицо Дарьи Мороз оказалось в трещинах и световых бликах.