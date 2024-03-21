Новый выпуск ЧЧД станет особенным: блогеры посоветуют самые актуальные книжные новинки весны

Всех любителей шоу "Что читать дальше" ждут неожиданные сюрпризы. Новый выпуск станет подарком для всех, кто ждет самые актуальные новинки.



Каждый видеоподкаст о самых ожидаемых книжных новинках – это новый взгляд на книги и культуру чтения. ЧЧД-шоу собирает миллионы просмотров, и седьмой выпуск не станет исключением по ряду причин.



Во-первых, новый выпуск выйдет на странице "Эксмо" в VK Видео в преддверии ежегодной ярмарки non/fiction 28 марта 2024 года в 18.00. Это событие само по себе является значимым для всех, кто любит книги всей душой. ЧЧД-шоу станет лучшим путеводителем по тем новинкам, которые можно в числе первых купить на предстоящей ярмарке.

Во-вторых, в седьмом выпуске ЧЧД примут участие известные блогеры Anthony Uly (@AnthonyUly), Соня Хромова (@Sonya Khromova), Lia Steffi (@lia.steffii). К их мнению прислушиваются миллионы, с ними спорят и не соглашаются, ими восхищаются и им подражают. Бессменный ведущий ЧЧД – генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев обсудит с лидерами мнений новинки и бестселлеры 2024 года, которые будут на слуху у всех.

Евгений Капьев отметил, что ЧЧД – уникальное шоу со своей изюминкой. "Мы идем в ногу со временем, ищем и тестируем разные подходы и форматы. Участие известных блогеров в ЧЧД добавит динамики в обсуждение таких разных новинок и позволит нам быть ближе к читателю, а читателю – к нам", — отметил он.

В-третьих, у каждого будет возможность ознакомиться с теми самыми новинками и бестселлерами разных жанров. Зрителей ЧЧД ждут 9 главных книжных премьер от трех редакций:

· художественной литературы (издательства "Эксмо", Inspiria, Like Book, Черным-бело);

· подростковой (издательство Freedom);

· нон-фикшн (издательство БОМБОРА).

Книжное шоу "Что читать дальше" — это не только лучшие новинки, на которые стоит обратить внимание всем, кто ценит хорошую литературу. ЧЧД устанавливает новые тренды в книжном мире.

Присоединяйтесь к трансляции ЧЧД-шоу в на странице "Эксмо" в VK Видео и не пропустите это событие!