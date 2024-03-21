55-летняя жена Газманова в шортиках показала обвисшие дары природы

Чем выше градус, тем короче шорты. Сразу видно – южная женщина! В Москве еще снег лежит, а она уже на готове. Повезло муженьку!

Однажды Олег Газманов ее загадал, и она сбылась — финансовая независимость. А за ней бонусом подоспела и красна девица Марина, которую он увидел впервые на улице Воронежа. Почти как Александр Градский — он тоже встретил свою будущую жену Марину на дороге. Только у них разница в возрасте была 35 лет, а у Олега Газманова с его суженой поскромнее — всего 18.

Нынче Марина Газманова полноправная супруга российского певца, у которого что ни дни — то ясные, что ни мысли — то скакуны. Избранница артиста называет себя писательницей, хотя пишет все время об одном и том же. О брачном статусе. Видимо, чтобы не забыть.

С приходом весны 55-летняя женушка решила привести себя в форму с помощью тренировок. И верно: того гляди, Олег Газманов найдет супружницу помоложе. Евгений-то Петросян рискнул на восьмом десятке улизнуть от Елены Степаненко — и вот опять нянчится с ребенком от новой избранницы. Как говорится, чей бы бычок не прыгал, а теленочек-то наш.

В спортивном зале красна девица Марина Газманова сняла себя на камеру в шортиках и необычным топе. Жена певца показала обвисшие дары природы. Ну, Олег Газманов, поздравляем, можно жамкать вместо груши тонометра.