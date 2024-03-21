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Суббота 23 марта

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Гари Олдману – 66 лет: вспоминаем взлеты и падения культового актера

Гари Олдману – 66 лет: вспоминаем взлеты и падения культового актера
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Гари Олдман – выдающийся артист с мировым именем, чья карьера насчитывает множество этапов. Сегодня ему исполняется 66 лет – вспомнаем некоторые ключевые моменты его жизни и карьеры.

Роль в фильме "Сид и Нэнси" (1986)

Гари Олдман прославился своим выдающимся актерским мастерством в роли панк-рок звезды Сида Вишеса. Эта работа принесла ему признание критиков и зрителей.

Успешные работы в фильмах "Пятый элемент" (1997), "Темный рыцарь" (2008)

Гари Олдман продолжал радовать зрителей своими яркими и запоминающимися ролями в кассовых фильмах.

Роль в фильме "Темные времена" (2017) и награды

В фильме Джо Райта "Темные времена" Олдман сыграл Уинстона Черчилля в начале Второй мировой войны. Сразу после премьеры многие критики назвали британского актера, почти неузнаваемого в созданном Кацухиро Цудзи гриме, фаворитом оскаровской гонки По итогам года Олдмен забрал большинство актёрских кинонаград англоязычного мира, включая "Оскар", "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме-драме, премию Гильдии киноактеров и премию BAFTA.

Проблемы с алкоголем и веществами

В разные периоды своей жизни Гари Олдман сталкивался с зависимостью от алкоголя и наркотиков, что отрицательно сказывалось на его карьере и личной жизни.

Сложные отношения с коллегами и публичные скандалы

Несмотря на свой актерский талант, Олдман не раз попадал в конфликты с коллегами и публично высказывался по спорным вопросам, что негативно сказывалось на его репутации. Однако сегодня Олдман остается одним из самых талантливых и уважаемых актеров Голливуда. Его профессионализм и преданность искусству делают его культовой фигурой в мире кино.

21 марта 2024, 00:43
Гари Олдман. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

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