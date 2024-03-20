Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама

В Сети "гуляют" снимки, на которых наследница звездной пары нянчится с малышкой. "Дни.ру" выяснили, что произошло.



Наследница артистов Елизавета появилась на свет в 1999 году и стала для них долгожданной отрадой. Во время беременности избранницы Леонид Агутин ежедневно одаривал ее сюрпризами и вниманием. Он неустанно заявлял о своих чувствах и старался избегать конфликтов. После рождения дочери певец выложил под окном палаты Анжелики Варум признание в любви из цветов.

Сейчас 25-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум живет в США, где активно строит музыкальную карьеру. Члены семьи редко дают комментарии о ее личной жизни, но все же рассказывают о ее успехах.

Девушка успела приобрести квартиру в Штатах, на которую накопила своим трудом. Елизавета работала в общепите посудомойкой, чтобы обеспечивать себя, хотя еще подростком написала свою первую песню.

Леонид Агутин и Анжелика Варум смогли донести до дочери, что работа должна приносить доход, поэтому девушка не стала сидеть у родителей на шее. В конце марта в Майами запланирован концерт ее музыкальной группы Bruvvy, а стоимость билетов начинается от 12$.

На просторах Сети немало фото и видео, на которых запечатлена наследница знаменитой пары. Многие из них сделаны на концертах музыкальной группы. Есть среди них и такие, на которых дочь Агутина и Варум уже с ребенком. Однако сама она мамой не становилась и не рожала. По крайней мере, Леонид Агутин и Анжелика Варум не сообщали новостей о внуке или внучке от Лизы.

На снимках Елизавета нянчится с девочкой Эммой, которая ей не чужая. И Елизавета, и Эмма — внучки композитора Юрия Варума, который заключал брак два раза. От первого брака у него появилась дочь Мария (Анжелика) Варум, которая приходится Елизавете матерью. А от второго брака — сын Михаил, который приходится Елизавете дядей и является отцом Эммы.

Эмма родилась осенью 2019 года, так что в Сети "гуляют" уже архивные кадры Елизаветы с малышкой. В настоящее время девушка отдает всю себя карьере. Родственники, в том числе Леонид Агутин и Анжелика Варум, поддерживают ее на творческом пути.