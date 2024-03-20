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Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста

Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста
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Замоскворецкий суд поставил точку в судебном процессе между вдовой легендарного актера Владимира Этуша и экспертом ток-шоу, журналистом Денисом Сорокиным. В одной из телевизионных программ Сорокин высказался о состоянии вдовы Этуша, указав на слой снега и следы. Вдова актера была оскорблена этим заявлением и обратилась в суд, потребовав компенсацию в размере одного миллиона рублей.

"Я очень рад, что суд встал на мою сторону и своим решением подтвердил, – заявил после заседания Сорокин. – В своей правоте я был уверен на сто процентов с самого начала, потому что лично был на могиле Владимира Абрамовича и видел все своими глазами. Правда, когда начался судебный процесс и я услышал судебную терминологию, разволновался. Это был первый суд в моей жизни за все годы работы! Но рядом со мной был мой ангел-хранитель – адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая, по сути, отстаивала в этом судебном процессе всех журналистов России. А именно – наше право свободно выражать свои мысли. Юлия – адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной. После этого заседания я еще раз убедился, что наша легендарная актриса в надежных руках!"

Фото: личный архив Юлии Вербицкой-Линник

"На самом деле я с Еленой Этуш никогда не ругался и ничего плохого про нее не говорил, – продолжает Сорокин. – Наоборот, во время всех телевизионных программ, посвященных Этушу, всегда был на ее стороне, поддерживал, хвалил ее заботу об актере. Поэтому сам иск от нее для меня был шоком. Не скрою, был удивлен и ее отношением ко мне. Но что ж – это ее право. Но суд, благодаря моему адвокату Вербицкой-Линник, во всем разобрался и вынес законное и обоснованное решение. Хотя на самом деле Елене Этуш я предлагал и предлагаю мир. И даже готов помогать ей в уборке могилы".

Фото: личный архив Дениса Сорокина

"Как я отпраздновал победу? Купил бутылку вкусного, фермерского молока. Я молоко себе редко позволяю, потому что, мне сказали, от него лицо может покрываться красными пятнами. Но после победы в суде не удержался и выпил целую бутылку!" – ликует журналист.

20 марта 2024, 14:35
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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