"Приставил нож": Лариса Долина подробно рассказала о совершенном на нее покушении

Лариса Долина поведала жуткую историю из своей жизни. Однажды на певицу было совершено покушение.

На заре карьеры Ларисе Долиной приходилось работать в ресторане, чтобы добывать кусок хлеба и оплачивать аренду жилья. На тот момент доход уже позволил будущей звезде снимать квартиру, а не комнату.

Тем не менее, в тот период времени Долиной приходилось нелегко. В интервью для YouTube-канала Натальи Подольской артистка рассказала, как однажды получила ножевое ранение.

"<...> Уже когда шла домой из ресторана ночью. Я там отгребла по полной. Родители ничего этого не знали. Также была попытка изнасилования — это было в подъезде, где я снимала квартиру. Поднимаюсь к себе в подъезд и вот — мраморные лестницы, красивый такой дом, но никого там не было... Поднимаюсь, и между этажами стоит человек. Я мимо него прохожу, а он меня хватает за руку и прям по плечу... Приставил нож. Но я успела вырваться, добежала до квартиры, хорошо дверь была открыта — меня там подруги ждали. Если бы дверь была открыта, пришлось бы звонить звонок, потеряла бы время...", — поведала певица.

При этом злоумышленник все-таки приставил нож к телу Долиной и успел полосануть, пока она вырывалась. Кроме того, по словам Ларисы Александровны, в этом же подъезде в отношении нее пытались совершить сексуальное насилие. Тогда по счастью вмешался сосед и спугнул преступника.