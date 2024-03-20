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Среда 20 марта

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Юрий Стоянов развеял миф об изменах и алкоголизме в цеху актеров

Юрий Стоянов развеял миф об изменах и алкоголизме в цеху актеров

66-летний Юрий Стоянов дал свежее интервью и сделал любопытное заявление о своей профессии.

Юрий Стоянов, известный актер, чьи выдающиеся роли вызывают восхищение зрителей, поделился своими мыслями о актерской профессии в свежем интервью. Он откровенно рассказал о слухах и инсинуациях, существующих вокруг актерского мира, а также о том, как он воспринимает свою профессию.

Стоянов отметил, что существует множество мифов о жизни актеров. Например то, что водка и актер, измены и актер — это синонимы. Однако артист подчеркнул, что это абсолютная ерунда. По его словам, процент таких случаев среди актеров не превышает другие профессии. Актер выразил свое мнение о том, что его профессия требует неподдельной влюбленности в своих партнеров на съемочной площадке, но эти чувства могут быть временными и исчезают после завершения проекта.

Юрий Николаевич также сравнил искренние эмоции с необходимостью для ныряльщика задерживать дыхание при погружении. Он описал себя как человека, склонного к крайностям в своих эмоциях и впечатлениях о людях, и добавил, что первое впечатление играет для него важную роль.

Таким образом, Юрий Стоянов помог зрителю лучше понять его профессиональный подход к актерскому искусству. Его взгляды на отношения с партнерами по съемкам и его страсть к творчеству являются основой его актерского мастерства.

20 марта 2024, 08:39
Юрий Стоянов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Журнал "Коллекция. Караван историй"✓ Надежный источник

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