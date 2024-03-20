Актуальный лайфхак: как правильно стирать теплую куртку, чтобы потом не жалеть

Зимние куртки завоевали популярность благодаря своей легкости, просторным фасонам. С ними всегда доступен активный отдых, чего не скажешь о шубах и дубленках. Пуховики подходят всем, независимо от возраста и статуса, а разнообразие стилей и практичность делают их идеальным выбором в холода. Раньше зимние куртки, подобные современным, разрабатывались для экспедиций в Арктику. Но теперь пуховики — настоящий маст-хэв для повседневной носки, а дизайнеры продолжают изобретать необычные модели в угоду трендам.
Однако уход за такой верхней одеждой требует бдительности, особенно, когда речь идет куртке в светлых тонах. Весной, прежде чем убрать пуховик до лучших времен, нужно убедиться в его чистоте и свежести. С одной стороны, химчистка — лучший вариант. Однако некоторым услуга профессиональной обработки вещей щадящим составом кажется дорогой.
В то же время многие справляются с задачей сами — стирают дома. Однако ошибки в этом деле приводят к необратимым последствиям. Среди них — испорченная форма пуховика, скомканный наполнитель и даже надрывы на ткани. Несмотря на опасения, самостоятельно решить вопрос не так уж и сложно, если знать, как правильно стирать зимнюю куртку, чтобы потом не жалеть.
Редакция "Дни.ру" предлагает актуальный лайфхак. Следуйте нашей пошаговой инструкции, с которой стирка куртки перестанет казаться сверхзадачей.
Шаг 1: Проверка данных
Перед стиркой всегда изучайте символы и примечания на ярлыке вашего пуховика. Производители обычно указывают рекомендуемый способ стирки, который лучше всего подходит для материала и наполнителя вашей куртки.
Шаг 2: Выбор помощника
Используйте специальную бытовую химию для пуховиков или классическое жидкое средство для стирки деликатных тканей. Избегайте порошков и средств с отбеливателями, так как они могут повредить изделие.
Шаг 3: Подготовка
Перед загрузкой куртки в стиральную машину застегните все молнии и пуговицы, а также выверните карманы. Это поможет предотвратить повреждение ткани и обеспечит более равномерную стирку.
Шаг 4: Стирка
Установите режим деликатной или ручной стирки с температурой воды не выше 30°C. Добавьте теннисные мячики в барабан, чтобы во время стирки пух не сбивался в комки. Вместо них можно использовать специальные шарики.
Шаг 5: Сушка
После стирки аккуратно выньте куртку из машины и встряхните, чтобы расправить пух. Расправьте пуховик на сушилке или на балконной веревке, избегая прямых солнечных лучей.
Шаг 6: Хранение
Когда пуховик полностью высохнет, повесьте его в сухом месте, избегая сжатия. Лучше всего он сохранится на вешалке и в специальном чехле для одежды.
Следуя
нашей инструкции, вы сможете сохранить пуховик в отличном состоянии на
долгие годы. Помните, что уход за куртками с наполнителем требует внимания и
аккуратности.