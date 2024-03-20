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Вторник 19 марта

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Актуальный лайфхак: как правильно стирать теплую куртку, чтобы потом не жалеть

Актуальный лайфхак: как правильно стирать теплую куртку, чтобы потом не жалеть
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Пришла весна, а это значит, что теплая верхняя одежда наконец-то уступает легким курткам. В это время года мы откладываем пуховик подальше – до поздней осени. Однако сначала его нужно постирать, да еще так, чтобы он оставался пригодным к носке.

Зимние куртки завоевали популярность благодаря своей легкости, просторным фасонам. С ними всегда доступен активный отдых, чего не скажешь о шубах и дубленках. Пуховики подходят всем, независимо от возраста и статуса, а разнообразие стилей и практичность делают их идеальным выбором в холода. Раньше зимние куртки, подобные современным, разрабатывались для экспедиций в Арктику. Но теперь пуховики — настоящий маст-хэв для повседневной носки, а дизайнеры продолжают изобретать необычные модели в угоду трендам.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press / www.globallookpress.com

Однако уход за такой верхней одеждой требует бдительности, особенно, когда речь идет куртке в светлых тонах. Весной, прежде чем убрать пуховик до лучших времен, нужно убедиться в его чистоте и свежести. С одной стороны, химчистка — лучший вариант. Однако некоторым услуга профессиональной обработки вещей щадящим составом кажется дорогой.

В то же время многие справляются с задачей сами — стирают дома. Однако ошибки в этом деле приводят к необратимым последствиям. Среди них — испорченная форма пуховика, скомканный наполнитель и даже надрывы на ткани. Несмотря на опасения, самостоятельно решить вопрос не так уж и сложно, если знать, как правильно стирать зимнюю куртку, чтобы потом не жалеть.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com

Редакция "Дни.ру" предлагает актуальный лайфхак. Следуйте нашей пошаговой инструкции, с которой стирка куртки перестанет казаться сверхзадачей.

Шаг 1: Проверка данных

Перед стиркой всегда изучайте символы и примечания на ярлыке вашего пуховика. Производители обычно указывают рекомендуемый способ стирки, который лучше всего подходит для материала и наполнителя вашей куртки.

Шаг 2: Выбор помощника

Используйте специальную бытовую химию для пуховиков или классическое жидкое средство для стирки деликатных тканей. Избегайте порошков и средств с отбеливателями, так как они могут повредить изделие.

Шаг 3: Подготовка

Перед загрузкой куртки в стиральную машину застегните все молнии и пуговицы, а также выверните карманы. Это поможет предотвратить повреждение ткани и обеспечит более равномерную стирку.

Шаг 4: Стирка

Установите режим деликатной или ручной стирки с температурой воды не выше 30°C. Добавьте теннисные мячики в барабан, чтобы во время стирки пух не сбивался в комки. Вместо них можно использовать специальные шарики.

Шаг 5: Сушка

После стирки аккуратно выньте куртку из машины и встряхните, чтобы расправить пух. Расправьте пуховик на сушилке или на балконной веревке, избегая прямых солнечных лучей.

Шаг 6: Хранение

Когда пуховик полностью высохнет, повесьте его в сухом месте, избегая сжатия. Лучше всего он сохранится на вешалке и в специальном чехле для одежды.

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Следуя нашей инструкции, вы сможете сохранить пуховик в отличном состоянии на долгие годы. Помните, что уход за куртками с наполнителем требует внимания и аккуратности.

20 марта 2024, 00:02
Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / www.globallookpress.com
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