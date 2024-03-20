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Среда 20 марта

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Пирожные на любой вкус: три простых рецепта для сладкоежек

Пирожные на любой вкус: три простых рецепта для сладкоежек
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Как насладиться сладостью без лишних усилий? Конечно же, приготовить любимые десерты! Редакция "Дни.ру" делится рецептами, которые станут вашей палочкой-выручалочкой.

Пирожное "Столетнее"

Это вкусное и простое в приготовлении лакомство придется по вкусу всем любителям классической выпечки. Записывайте рецепт и оцените!

Сначала взбейте 100 г сливочного масла до белого цвета. Затем, продолжая мешать, добавьте 200 г сахара, цедру одного лимона, шесть яиц и 200 г крахмала. Сформируйте из теста небольшие шарики размером и выпекайте их. По желанию украсьте пирожные глазурью.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Пирожное "Клюквенное"

Идеальный выбор для тех, кто любит фруктовые нотки в десертах. Советуем рецепт всем — сладость получается гораздо вкуснее, чем в магазине!

Очистите и промойте 200 г клюквы, сварите до мягкости в 300 мл воды, протрите через сито. Добавьте мед или сахар и кусочек лимонной цедры по вкусу, доведите до кипения и удалите цедру. Подсушите гренки из белого хлеба в духовке так, чтобы они не подрумянились. Залейте гренки медовой клюквенной массой и подавайте к столу вместе с чаем.

Фото: Martin Poole / moodboard / www.globallookpress.com

Пирожное "Ленивое"

Рецепт не требует затрат — как денежных, так и временных. Если хотите сэкономить — берите на заметку!

Взбейте 400 мл сливок с двумя столовыми ложками сахара. Очистите 200 г клубники, промойте и дайте воде стечь. Выложите ягоды на блюдо, посыпьте четырьмя столовыми ложками сахара и перед подачей покройте взбитыми сливками сверху.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

20 марта 2024, 03:09
Фото: Jiri Hubatka / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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