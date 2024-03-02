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Суббота 2 марта

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"Жизнь не будет прежней": перекроенная хирургами Вика Боня перестала говорить

"Жизнь не будет прежней": перекроенная хирургами Вика Боня перестала говорить
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Скандальная звезда соцсетей обещала вернуться к поклонникам, но разве это что-то изменит? Новый пост в блоге телеведущей поставил народ на уши.

Телеведущая Виктория Боня, ставшая популярной из-за участия в реалити-шоу "Дом-2", вновь вызвала шквал эмоций едва ли не на пустом месте. Недавно звезду перекроили хирурги, после чего знаменитость долго прятала лицо — возбуждала любопытство и предлагала показать себя за деньги.

Впрочем, раззадоривать публику артистке удается и теперь. Если раньше звезда поддерживала открытый диалог с поклонниками, то теперь, чтобы сыграть на чувствах, Вика Боня перестала говорить.

Теперь она "выезжает" на недосказанности и интригах. На этот раз поводом для массового беспокойства стал загадочный пост в ее телеграм-канале.

"Мне сегодня поступила плохая новость. Я полном шоке. Завтра запишу видео. Все расскажу. Сразу говорю, все живы и здоровы. Слава Богу! Но моя жизнь уже не будет прежней", – поделилась экс-участница шоу "Дом-2" с подписчиками.

Подобные таинственные послания неизменно вызывают волнение среди фанатов звезды. Подписчики с нетерпением ждут завтрашнего дня, чтобы узнать, что произошло в жизни кумира.

Напомним, Виктория Боня призналась, что завидует Ольге Бузовой. Она восхитилась трудолюбием певицы и ее уверенностью в собственном превосходстве.

2 марта 2024, 22:14
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Telegram / @v_bonya✓ Надежный источник

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Ксения Бородина не устала от "Дома-2" за 13 лет.
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Елена Беркова попала на проект мае 2004 года и быстро создала пару с Романом Третьяковым.
Ольга Бузова на "Доме-2" была почти с момента основания - сначала как участница, а потом как ведущая.

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