КТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат

Объявлено о потере Аллы Пугачевой

Потеря… Что это такое? Это не просто отсутствие чего-то, что было нашим. Это процесс, который пробуждает нас, открывает глаза на действительность, заставляет задуматься. Это момент, когда мы становимся философами, ведь философское мышление – это своеобразное путешествие в глубины собственного "Я". Потеря – это вызов, который сталкивает нас с реальностью.