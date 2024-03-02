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Суббота 2 марта

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ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ

ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ
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Советский кинематограф подарил нам потрясающие фильмы. Без них не обходится ни один праздник в стране.

Часто на советском экране блистали совсем не похожие друг на друга артистки. Блондинки и брюнетки, дородные и миниатюрные, улыбчивые и задумчивые — каждой находилось место в сердцах зрителей. Все женщины в кино СССР были красивыми, как минимум, душевно.

Редакция "Дни.ру" предлагает пройти тест из 5 вопросов. Задача: угадайте фильм СССР по кадру, на котором изображена представительница прекрасного пола, выбрав один из трех вариантов ответа.

Любуйтесь советскими спортсменками, комсомолками и просто красавицами, а правильные ответы на тест смотрите в конце.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Родня

б) Стряпуха

в) Девушка без адреса


2. В каком кино СССР предстала эта красивая женщина?

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Семь нянек

б) Дело было в Пенькове

в) Тайна записной книжки


3. Какое название носит фильм, где снялась эта милая брюнетка?

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Садко

б) Мой ласковый и нежный зверь

в) Двойной обгон


4. Можете вспомнить по этому кадру название фильма СССР?

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
а) Трактир на Пятницкой

б) Как стать счастливым

в) У тихой пристани


5. угадаете советский фильм с этой красивой женщиной?

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
а) Мы из джаза

б) Калина красная

в) Гори, гори, моя звезда

Правильные ответы на тест: 1—в (Девушка без адреса); 2—а (Семь нянек); 3—б (Мой ласковый и нежный зверь); 4—а (Трактир на Пятницкой): 5—б (Калина красная).

2 марта 2024, 19:21
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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