ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ

Часто на советском экране блистали совсем не похожие друг на друга артистки. Блондинки и брюнетки, дородные и миниатюрные, улыбчивые и задумчивые — каждой находилось место в сердцах зрителей. Все женщины в кино СССР были красивыми, как минимум, душевно.
Редакция "Дни.ру" предлагает пройти тест из 5 вопросов. Задача: угадайте фильм СССР по кадру, на котором изображена представительница прекрасного пола, выбрав один из трех вариантов ответа.
Любуйтесь советскими спортсменками, комсомолками и просто красавицами, а правильные ответы на тест смотрите в конце.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
а) Родня
б) Стряпуха
в) Девушка без адреса
2. В каком кино СССР предстала эта красивая женщина?
а) Семь нянек
б) Дело было в Пенькове
в) Тайна записной книжки
3. Какое название носит фильм, где снялась эта милая брюнетка?
а) Садко
б) Мой ласковый и нежный зверь
в) Двойной обгон
4. Можете вспомнить по этому кадру название фильма СССР?
а) Трактир на Пятницкой
б) Как стать счастливым
в) У тихой пристани
5. угадаете советский фильм с этой красивой женщиной?
а) Мы из джаза
б) Калина красная
в) Гори, гори, моя звезда
Правильные ответы на тест: 1—в (Девушка без адреса); 2—а (Семь нянек); 3—б (Мой ласковый и нежный зверь); 4—а (Трактир на Пятницкой): 5—б (Калина красная).