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Суббота 2 марта

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Тест: отгадайте комедии Леонида Гайдая по отзывам – пройти

Тест: отгадайте комедии Леонида Гайдая по отзывам – пройти
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Режиссер Леонид Гайдай поставил 17 игровых полнометражных фильмов, 11 из которых вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.

Помните ли вы комедии гениального мэтра СССР? Это "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Пес Барбос и необычный кросс", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Спортлото–82" и все то, что навевает приятную ностальгию по великой советской эпохе.

Пройдите тест, который "Дни.ру" подготовили специально для вас! Отгадайте творения Леонида Гайдая по отзывам, которые оставили зрители. По очереди будут показаны пять цитат. Для каждой представлены три варианта ответа с названиями комедий. Правильный вариант из трех только один.

Самое время вспомнить любимые шедевры советского кинематографа! При желании тест можно пройти снова, если вдруг допустите ошибку. Желаем успехов и отличных результатов!

2 марта 2024, 17:35
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти

Кадр из фильма &quot;Джентльмены удачи&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Вокзал для двоих&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Человек с бульвара Капуцинов&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Табор уходит в небо&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Ширли-Мырли&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial

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