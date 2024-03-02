НОВЫЙ ТЕСТ на эрудицию: Сможете отгадать – ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

Перед вами 15 утверждений, но некоторые из них содержат ошибки. Прочтите каждое и отгадайте — правда или ложь? Проверьте себя и свою эрудицию! Правильные ответы будут в конце.
1. Морская вода тяжелее пресной,
так как содержит соль.
Да или нет?
2. Кислород образуется главным образом при извержении вулкана.
Да или нет?
3. Вода – это жидкая смесь кислорода и гелия.
Да или нет?
4. Виды растений и животных, находящиеся под угрозой вымирания, называют исчезающими.
Да или нет?
5. Гравитация – это сила, поднимающая предметы в воздух.
Да или нет?
6. Силу ветра измеряют по шкале Бофорта.
Да или нет?
7. С июня по август в Австралии зима.
Да или нет?
8. Ветры вызывает гравитационное притяжение Луны.
Да или нет?
9. Бумагу делают из раздробленных раковин и воды.
Да или нет?
10. Сапфиры знамениты своим синим цветом.
Да или нет?
11. Приливы и отливы случаются из-за сильных дождей или долгой засухи.
Да или нет?
12. Кораллы формируются из скелетов морских существ.
Да или нет?
13. Жемчуг добывают в каменоломнях.
Да или нет?
14. Северное сияние – это световое кольцо, которое появляется вокруг Луны в определенное время года.
Да или нет?
15. Расплавленная порода, которая вытекает из
жерла вулкана, называется лавой.
Да или нет?
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Правильные ответы: 1-(Да); 2-(Нет); 3-(Нет); 4-(Да); 5-(Нет); 6-(Да); 7-(Да); 8-(Нет); 9-(Нет); 10– (Да); 11-(Нет); 12-(Да); 13-(Нет); 14-(Нет); 15-(Да).
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