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Суббота 2 марта

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НОВЫЙ ТЕСТ на эрудицию: Сможете отгадать – ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

НОВЫЙ ТЕСТ на эрудицию: Сможете отгадать – ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?
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Докажите, что знаете о природе все! Готовы набрать максимальный балл?

Перед вами 15 утверждений, но некоторые из них содержат ошибки. Прочтите каждое и отгадайте — правда или ложь? Проверьте себя и свою эрудицию! Правильные ответы будут в конце.

1. Морская вода тяжелее пресной,
так как содержит соль.
Да или нет?

2. Кислород образуется главным образом при извержении вулкана.
Да или нет?

3. Вода – это жидкая смесь кислорода и гелия.
Да или нет?

4. Виды растений и животных, находящиеся под угрозой вымирания, называют исчезающими.
Да или нет?

5. Гравитация – это сила, поднимающая предметы в воздух.
Да или нет?
Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
6. Силу ветра измеряют по шкале Бофорта.
Да или нет?

7. С июня по август в Австралии зима.
Да или нет?


8. Ветры вызывает гравитационное притяжение Луны.

Да или нет?

9. Бумагу делают из раздробленных раковин и воды.

Да или нет?

10. Сапфиры знамениты своим синим цветом.
Да или нет?

11. Приливы и отливы случаются из-за сильных дождей или долгой засухи.
Да или нет?

12. Кораллы формируются из скелетов морских существ.
Да или нет?
Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
13. Жемчуг добывают в каменоломнях.
Да или нет?

14. Северное сияние – это световое кольцо, которое появляется вокруг Луны в определенное время года.
Да или нет?

15. Расплавленная порода, которая вытекает из
жерла вулкана, называется лавой.
Да или нет?

КЛЮЧ К ТЕСТУ ОТ "ДНИ.РУ"


Правильные ответы: 1-(Да); 2-(Нет); 3-(Нет); 4-(Да); 5-(Нет); 6-(Да); 7-(Да); 8-(Нет); 9-(Нет); 10– (Да); 11-(Нет); 12-(Да); 13-(Нет); 14-(Нет); 15-(Да).

Сделали ошибку? Это легко исправить! Пройдите тест еще раз и убедитесь, что все запомнили верно.
2 марта 2024, 13:24
Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?

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Фото: freepik/@freepik
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ВНУКИ бегут за добавкой к плите! БАЛУЮ и соседа / ЛОВИТЕ РЕЦЕПТ супа-пюре из шампиньонов с гренками

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