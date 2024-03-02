ТОТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ: Собираем образ ОДРИ ХЕПБЕРН за три шага / Приготовим формулу стиля / Шаг первый... Второй... Третий

Одри Хепберн – икона стиля и элегантности, непревзойденная кинодива, которая женственностью и обаянием завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру.



Легенда Золотого века Голливуда Одри Хепберн превзошла многих женщин двадцатого столетия, а к ее ногам были готовы упасть едва ли не все мужчины мира. Однако в наши дни можно запросто стать ее визуальной копией без всяких пластических операций.

Ждете тотальное преображение? Давайте приготовим формулу стиля Одри Хепберн и соберем ее образ за три шага.

Э+У+Д=ОХ

Шаг первый или Э — элегантность

Облачение Одри Хепберн всегда выглядело изящно вне независимо от ситуации. Ее одежда в стиле ретро отличалась изысканностью. Попробуем добавить в образ туфли на невысоком каблуке, маленькое черное платье, белую рубашку, простые брюки или юбку? Отметим, она научилась кокетливым и грациозным жестам, никаких механических движений.







Шаг второй или У — укладка



Раньше Одри Хепберн не обходилась без узнаваемой прически и макияжа. Займемся темными волосами с легкой укладкой? Аккуратный пучок или естественная прическа "хвостик" помогли создать впечатление настоящей леди.









Шаг третий или Д — детали

Для максимального эффекта Одри Хепберн не забывала о деталях. Дополним наряд стильными аксессуарами: перчатками, шляпкой, бусами или брошкой? Также мы присмотрели сумочку в ретро стиле и клатч с изящным декором.





Тотальное преображение завершено за три шага. Мы использовали формулу: Э+У+Д=ОХ