ТОТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ: Собираем образ ОДРИ ХЕПБЕРН за три шага / Приготовим формулу стиля / Шаг первый... Второй... Третий

Легенда Золотого века Голливуда Одри Хепберн превзошла многих женщин двадцатого столетия, а к ее ногам были готовы упасть едва ли не все мужчины мира. Однако в наши дни можно запросто стать ее визуальной копией без всяких пластических операций.
Ждете тотальное преображение? Давайте приготовим формулу стиля Одри Хепберн и соберем ее образ за три шага.
Э+У+Д=ОХ
Шаг первый или Э — элегантность
Облачение Одри Хепберн всегда выглядело изящно вне независимо от ситуации. Ее одежда в стиле ретро отличалась изысканностью. Попробуем добавить в образ туфли на невысоком каблуке, маленькое черное платье, белую рубашку, простые брюки или юбку? Отметим, она научилась кокетливым и грациозным жестам, никаких механических движений.
Шаг второй или У — укладка
Шаг третий или Д — детали
Желаем успехов и вам!