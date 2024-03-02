За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле!

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Пятница 1 марта

00:02За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле! 22:05Я наконец-то узнала, как быстро и без усилий отмыть начисто полы и окна! Это чудо-средство доступно каждому! 21:57ШОК результат! Хотите добиться идеальной фигуры – ешьте этот фрукт каждый день! 20:56Скандал вокруг нового альбома Пугачевой / Примадонна в шоке от попытки подлецов нажиться на ее имени 20:45Поразительно! Вот как на самом деле воспринимают нас кошки! | 10 удивительных фактов о шерстистых друзьях 19:58Овну – одуванчик, а Льву – подсолнечник / Лекарственные травы и растения для каждого знака зодиака / Их можно вырастить даже на огороде! 19:50Никогда не задавай мужу эти 10 вопросов, если хочешь сохранить брак / Предотврати конфликт 18:44Конвертики с творогом – простой рецепт ИЗЫСКАННОГО блюда / Результат сразит наповал! 17:42Прорыв в науке! Вот что смог сделать человек с чипом в мозге! Невероятные результаты! 16:59Вот почему 29-го февраля все было наперекосяк! / Астролог Володина объяснила, почему этот день тяжелый / Касьянов день 16:33Обнародованы данные рождаемости среди городов России за февраль 2024 года 16:03Успенской – тройка, Долиной – двойка: звезды показали прелести ниже пупка 15:50Прежней Инстасамки больше не будет! Певица отменила тур по России, и вот почему / Что задумала Дарья Зотеева? 15:30Гузееву застали с Харламовым в трусах / Стыдоба-то какая! / Они вместе? 15:18"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой 14:53Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов 14:43Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты 13:16Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле 12:58Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака 12:52Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек 12:31Тест для идеальных женщин: ответьте на вопросы и узнайте, хорошая ли вы хозяйка / Наберете 10 из 10? 12:17Киселев достал компромат на SHAMAN? Скандал на "Золотом граммофоне" получил продолжение 12:01Подруга Киркорова назвала единственно возможный путь к спасению Хайдарова 11:26ВКУСНЫЙ ТЕСТ по советским фильмам! Вставьте слово в цитату про еду 11:15ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых 10:58Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку! 10:57Притча дня "Мама и сын". Читаем всей семьей! 10:31"У нас были сложные отношения": откровения Подольской о погибшем в аварии отце 10:09ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Совет астролога Володиной на 1 марта 09:55Заявившаяся на хоккей Кабаева поразила видом – матч завершился со счетом 3:2 09:47В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино 08:59Необычные народные приметы 1 марта покажут, какой будет весна 08:56Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь! 08:03Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов 06:07Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях 03:02САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ 00:07Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение 22:02Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт 21:45Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо 21:33Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины 20:54Ого! Парень ел морковь 30 дней, и вот что он заметил! Узнайте и вы! 20:39Зато честно! Вот как на самом деле Волочкова относится к мужчинам без денег! Балерина призналась в любви к большому достоинству 20:05Ни в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 19:48Тест: являетесь ли вы суеверным человеком? 19:35Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь! 19:25Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно 19:10Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы 18:35ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным 17:50Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет 17:41Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть
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За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле!

За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле!
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Этот русский писатель прославился не только как мировой гений, постигший вершины божественного ума. Также писатель известен как простой друг человечества, который познал глубину сердца своего ближнего.

28 августа 1828 года в Российской империи, в имени Ясная Поляна на свет появился Лев Николаевич Толстой. Как ребенок, он стал четвертым в семействе. Когда мальчику было два года, ушла в мир иной его мать Мария Николаевна Толстая (урожденная Волконская). Это случилось в 1830 году.

Дальнейшая жизнь Льва Николаевича оказалась насыщена событиями, стала достоянием Российской Федерации. Когда писателю было 82 года, он завершил свой земной путь. Однако что мы имеем? Вот уже почти 200 лет как его имя ассоциируется с Россией, хотя также писателя активно обсуждают и в Америке, и в многочисленных европейских государствах, и в странах Азии. На сегодняшний день Лев Николаевич Толстой — как великий знаток. Он первый в семействе православных писателей культовых произведений, которое так или иначе выделяет русский народ.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Школьники изучают масштабные романы: "Война и мир" (1863—1869), "Воскресение" (1889—1899), "Анна Каренина" (1873—1877), однако вместе с ними перечитывают их и взрослые от 18 лет и старше.

Толстой вместе с героями произведений не просто поднимает вопросы семьи, выбора, итогов жизни, но и помогает их творчески переосмыслить, найти точные ответы даже в одиночку. Вместе с читателем Лев Николаевич Толстой проходит долгий духовный путь от первой строки до последнего слова. За это его любят не на словах, а на деле.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Отметим, что все творческое наследие Льва Николаевича Толстого обязательно отложится в сердцах россиян и через год, и через 10, и через 20 лет. Не только романы, но и притчи, стихотворения, пьесы, повести найдут новую аудиторию и послужат на благо общества гражданам всего мира.

Ждем, когда свой прорыв сделают рассказы Льва Николаевича Толстого. Среди них: "Сон молодого царя" (1894), "Кавказский пленник" (1872), "Много ли человеку земли нужно" (1886) и так далее.

2 марта 2024, 00:02
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые яркие Анны Каренины в кино

Лиза Боярская в роли Анны Карениной в экранизации 2017 года.
Несравненная Вивьен Ли воплотила образ трагической героини в картине 1948 года.
Одной из самых лучших, по мнению блогеров, в роли Анны Карениной оказалась актриса Татьяна Самойлова (экранизация 1967 года).
Татьяна Друбич изобразила Анну Каренину в фильме своего экс-супруга Сергея Соловьева в 2008 году.
Киру Найтли раскритиковали в пух и прах за ее Анну Каренину в 2012 году.
Мало кто помнит актрису Софи Марсо, изобразившую Анну Каренину в 1997 году.
Жаклин Биссет стала Анной Карениной в 1985 году.

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