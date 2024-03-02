Мамы готовят, а дети едят! Рецепт простого и вкусного салата из овощей

Поесть салат из овощей можно в ресторане. Но придется щедро потратить деньги, получив совсем маленькую чашку. Чтобы утолить голод, лучше приготовить салат из овощей в домашней обстановке. Так вы сможете сэкономить бюджет семьи и разместить на столе большую тарелку с полезным блюдом.



Детям по нраву фруктовые салаты, однако манго, киви, банан, апельсин стоят дорого для обычного завтрака. Поэтому лучше объяснить домочадцам, что есть более нужная еда с хорошим составом. Нет сомнений, что взрослым по карману овощные салаты, где есть помидор, огурец, морковь. Они дешево обойдутся и на каждый день, и для званого ужина.





Ингредиенты:

помидор — 4 шт.

огурец — 3 шт.

морковь — 2 шт.

лук — 1 шт.

зелень — 2 щепотки

соль — 1 щепотка

растительное масло по вкусу.





Приготовление:

В первую очередь налейте воду в эмалированную кастрюлю. Дайте нагреться на огне, поставьте морковь вариться.

Слейте воду из кастрюли. Дайте остыть. Далее удалите кожуру, отделите лишние отходы, измельчите морковь соломкой. Помидоры нарежьте крупными кубиками. Выкладывайте в стеклянную посуду. Перемешайте часть салата из овощей.

Огурцы нарежьте мелкими кубиками, а лук измельчите полукольцами. Потом измельчите зелень по максимуму. Выкладывайте в подготовленную емкость столовой ложкой.

В последнюю очередь добавьте масло чайной ложкой, соль. Перемешайте весь салат из овощей.