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Вторник 19 марта

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Вдовий траур или лоск? Вид певицы Жасмин после исчезновения мужа вызвал оторопь

Вдовий траур или лоск? Вид певицы Жасмин после исчезновения мужа вызвал оторопь
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Популярная брюнетка вышла замуж за человека с необычной судьбой. Фанаты пытаются понять, что происходит в семье певицы, но певица Жасмин твердо хранит молчание.

Несколько лет назад миллионер Илан Шор привлекался к уголовной ответственности из-за подозрений в финансовых махинациях. В свете этих событий мужчина даже был объявлен в международный розыск. Тогда певица Жасмин перестала афишировать отношения с супругом — он ушел в тень.

Сейчас новости о мужчине периодически появляются в СМИ, как российских, так и иностранных. В микроблоге артистка изредка размещает семейные кадры, однако Илан Шор на них отсутствует достаточно давно. Поклонники теряются в догадках: куда исчез муж певицы Жасмин и почему он темная лошадка?

Недавно в Москве состоялось громкое мероприятие, которое посетили деятели шоу-бизнеса, — церемония вручения премии "Виктория". Артисты всех мастей навели марафет и показали себя во всей красе на красной дорожке. Появившаяся без супруга певица Жасмин выделялась из толпы своим необычным облачением в духе старины.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Звезда предстала в черном богемном платье с орнаментом, а на голове разместила ободок в тон и сделала начес. Стилисты ухмыляются: что это — вдовий траур или лоск? Вид певицы Жасмин после исчезновения мужа вызвал оторопь.

Напомним, у артистки от нынешнего супруга есть двое детей: дочь Маргарита и сын Мирон. Певица Жасмин вышла замуж за Илана Шора в 2011 году.

19 марта 2024, 17:57
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

Певицей Жасмин стала благодаря помощи первого мужа.
Артистка примеряла разные образы.
Певица обладает аппетитными формами.
Сейчас Жасмин счастливо замужем во второй раз (с супругом Иланом Шором).
Артистка много работает.
Но уделяет время и воспитанию детей (с дочкой Маргаритой).
Во втором браке Жасмин родила дочь и сына, которого назвала Мирон.
В малыше певица души не чает.
А недавно артистка навестила родных в Дербенте.
За свою карьеру Жасмин завоевала множество наград.

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