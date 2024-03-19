Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб

Скончался Александр Ширвиндт Тесты Орбакайте объявила новый тур по России Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Лента новостей

Вторник 19 марта

16:42Моложе на 30 лет: изменившаяся Королева годится Николаеву в дочки 16:00Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб 14:42"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым 12:29Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала 10:41"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом 09:43И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 03:57Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась" 00:33Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях 21:59"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света 20:46Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19:06Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 17:49Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение 16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб

Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб
185

Анастасия Волочкова устранила деструктивные последствия своего выступления.

Анастасия Волочкова компенсировала ущерб, нанесенный театру Надежды Кадышевой. В марте в театре "Золотое кольцо" состоялся концерт балерины, где она представила программу под названием "Одержимость" и пригласила зрителей на мероприятие бесплатно.

Однако количество желающих превзошло все ожидания. В результате этого в театре возникла давка, в ходе которой поклонники балерины повредили дверь.

После происшествия Анастасия Волочкова приняла решение возместить ущерб и исправить поломку, вызванную случившимся. Благодаря ее вниманию к проблеме ситуация была решена в позитивном ключе, и театр смог продолжить свою деятельность без препятствий. Анастасия выразила благодарность команде, которая провела реконструкцию и восстановление после произошедшего инцидента.

Напомним, что выступление Волочковой состоялось 15 марта и было представлено самой балериной, бывшей первой солисткой Большого театра. Несмотря на склонность звезды к попаданию в скандальные ситуации, Кадышева проявила удивительное миролюбие и поддержку. Певица высоко оценила физическую форму и подготовку танцовщицы, отметив, что выдающаяся форма артистки позволяет ей танцевать наравне с легендарными артистами, вроде Майи Плисецкой. Это встреча двух талантливых женщин стала ярким событием и вызвала восторженные отклики в интернете.

19 марта 2024, 16:00
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста

Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Моложе на 30 лет: изменившаяся Королева годится Николаеву в дочки

Моложе на 30 лет: изменившаяся Королева годится Николаеву в дочки
Похоже, Наташа Королева вернулась прямиком из "Маленькой страны", которую так долго искала. Звезда российского шоу-бизнеса невероятно преобразилась! Тренд на розовый стиль "барби" утратил актуальность, а гламур в духе 2000-х и подавно.

"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым

"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым
После рождения второй дочери в отношениях звездной пары заподозрили неладное. Новое фото с нашумевшей премии вызвало бурные обсуждения. На днях прогремела церемония вручения премии "Виктория", на которой красовались хорошо знакомые публике знаменитости.

Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала

Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала
Известная телеведущая удивила зрителей с самого утра. Елена Малышева представила новый формат популярного шоу на Первом канале. Для того чтобы утренняя программа набирала рейтинги, на ней регулярно проводят эксперименты.

"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом

"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом
Не пора ли ведущему сменить свои носки за шесть тысяч рублей? Нечего мелочиться! В конце концов – повод приличный. В прошлом году российский шоумен оскандалился по полной программе.

И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом

И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом
В 2007 году у супруги артиста обнаружили опухоль мозга, а в 2008-ом ее не стало. После этого Константин Хабенский пытался переключиться. И ему это удалось! Семейная драма перевернула сознание актера, он стал по крупицам собирать остатки разрушенного счастья, которое оказалось непосредственно связано с жизнью других людей.

Выбор читателей

18/03Пнд"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 18/03ПндКак жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 18/03ПндОбнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19/03ВтрИ поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 18/03ПндУргант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 17/03Вск"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену