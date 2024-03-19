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"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым

"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым
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После рождения второй дочери в отношениях звездной пары заподозрили неладное. Новое фото с нашумевшей премии вызвало бурные обсуждения.

На днях прогремела церемония вручения премии "Виктория", на которой красовались хорошо знакомые публике знаменитости. В числе именитых гостей отметилась звездная чета артистов — Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

Минувшим летом экс-солистка группы "Блестящие" подарила супругу вторую дочь, которую нарекли Алисией. Довольно быстро счастливая мама вернула себе стройную фигуру и начала сиять на красных дорожках. На премии "Виктория" Юлия Ковальчук похвасталась осиной талией, позируя рядом с мужем. А вот Алексей Чумаков, судя по фото, восторга не испытывал.

На официальной странице артистки появилось множество комментаторов. Часть из них решила, что отношения в звездной семье на грани разрыва. А все потому, что рядом с улыбчивой Юлией Ковальчук ее муж Алексей Чумаков выглядел мрачновато и смотрел в сторону.

"Она стоит как статуэтка, а он вообще без эмоций к ней!", "Два разных человека", "Не дотягивает до него, поэтому и бегала за ним", "Он ее никогда не любил", — отреагировали критики, обсуждая пару Ковальчук и Чумакова.

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

"Нормально отношусь к обоим, но для меня они не пара! Не верю", — выразилась некая особа в комментариях. Тогда Юлия Ковальчук ответила на заявление о расставании с Алексеем Чумаковым всего одной фразой.

"Вы меня прям повеселили", — призналась певица.

Напомним, союз яркой блондинки и очаровательного брюнета возник более 16 лет назад. Довольно долго звезда и артист жили в гражданском браке. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков официально стали мужем и женой 1 октября 2013 года.

19 марта 2024, 14:42
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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