Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала

Скончался Александр Ширвиндт Тесты Орбакайте объявила новый тур по России Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Лента новостей

Вторник 19 марта

12:29Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала 10:41"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом 09:43И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 03:57Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась" 00:33Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях 21:59"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света 20:46Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19:06Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 17:49Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение 16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала

Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала
182

Известная телеведущая удивила зрителей с самого утра. Елена Малышева представила новый формат популярного шоу на Первом канале.

Для того чтобы утренняя программа набирала рейтинги, на ней регулярно проводят эксперименты. Таким образом шоу "Жить здорово!" одновременно информирует и развлекает публику. Знаменитая ведущая Елена Малышева хорошо это осознает и готовит инновации для проекта Первого канала вместе с коллегами.

В последнем выпуске от 19 марта теледоктор открыла эфир своей любимой рубрикой "Глупые вопросы", где она традиционно обсуждает проблемы, о которых некоторые зрители стесняются спрашивать врачей. На этот раз Елена Малышева поразила зрителей необычным зрелищем, представив под объективами новых ведущих Первого канала.

Компанию блондинке составили артисты в образе бабушек. Сидя на лавочке, они жестикулировали перед камерой и резво двигали головами в карнавальных масках.

Кадр из шоу "Жить здорово!" / www.1tv.ru

"Мои любимые старушки, милые сплетницы, которые иногда осуждают, если есть за что!" — иронично отметила Елена Малышева.

Таким образом она высмеяла людей, имеющих привычку обесценивать актуальные темы, о которых можно и нужно говорить.

Теледоктор напомнила зрителям, что новые ведущие Первого канала, которых она ради потехи взяла в эфир, это каждому знакомые лица. В современной России такие бабушки собираются едва ли не в каждом дворе, а Елена Малышева своеобразно "перевоспитывает" их благодаря шоу "Жить здорово!".

19 марта 2024, 12:29
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

По теме

Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком

Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс
Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом

"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом
Не пора ли ведущему сменить свои носки за шесть тысяч рублей? Нечего мелочиться! В конце концов – повод приличный. В прошлом году российский шоумен оскандалился по полной программе.

И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом

И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом
В 2007 году у супруги артиста обнаружили опухоль мозга, а в 2008-ом ее не стало. После этого Константин Хабенский пытался переключиться. И ему это удалось! Семейная драма перевернула сознание актера, он стал по крупицам собирать остатки разрушенного счастья, которое оказалось непосредственно связано с жизнью других людей.

Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась"

Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась"
Вопреки всем теориям о смерти и коме Кейт Миддлтон, она все же появилась на публике. Принцессу Уэльскую заметили на прогулке с мужем. Каких только слухов об исчезновении Кейт Миддлтон не ходило после того, как принцесса исчезла со всех радаров.

"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света

"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света
15 марта 2024 года не стало маэстро Театра Сатиры и любимца публики. Александр Ширвиндт ушел внезапно для многих, а ведь до его 90-летия оставалось всего четыре месяца... Со слезами на глазах страна простилась с выдающимся деятелем отечественного искусства, как бы ни было сложно с этим мириться.

Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах

Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах
"Я хочу, чтобы меня запомнили тем, кем я был, и настолько, насколько заслужил", – отмечал Александр Ширвиндт. В последние годы народный артист РСФСР тщательно обдумывал и оценивал жизнь, осмысленно подводил ее итоги.

Выбор читателей

18/03Пнд"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 18/03ПндКак жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 18/03ПндОбнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19/03ВтрИ поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 18/03ПндУргант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 17/03Вск"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену