Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала

Известная телеведущая удивила зрителей с самого утра. Елена Малышева представила новый формат популярного шоу на Первом канале.



Для того чтобы утренняя программа набирала рейтинги, на ней регулярно проводят эксперименты. Таким образом шоу "Жить здорово!" одновременно информирует и развлекает публику. Знаменитая ведущая Елена Малышева хорошо это осознает и готовит инновации для проекта Первого канала вместе с коллегами.

В последнем выпуске от 19 марта теледоктор открыла эфир своей любимой рубрикой "Глупые вопросы", где она традиционно обсуждает проблемы, о которых некоторые зрители стесняются спрашивать врачей. На этот раз Елена Малышева поразила зрителей необычным зрелищем, представив под объективами новых ведущих Первого канала.

Компанию блондинке составили артисты в образе бабушек. Сидя на лавочке, они жестикулировали перед камерой и резво двигали головами в карнавальных масках.

"Мои любимые старушки, милые сплетницы, которые иногда осуждают, если есть за что!" — иронично отметила Елена Малышева.

Таким образом она высмеяла людей, имеющих привычку обесценивать актуальные темы, о которых можно и нужно говорить.

Теледоктор напомнила зрителям, что новые ведущие Первого канала, которых она ради потехи взяла в эфир, это каждому знакомые лица. В современной России такие бабушки собираются едва ли не в каждом дворе, а Елена Малышева своеобразно "перевоспитывает" их благодаря шоу "Жить здорово!".