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Вторник 19 марта

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"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом

"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом
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Не пора ли ведущему сменить свои носки за шесть тысяч рублей? Нечего мелочиться! В конце концов – повод приличный.

В прошлом году российский шоумен оскандалился по полной программе. Он объявил, что жалеет женщин, у которых мужчины носят носки за триста рублей и не знают, зачем нужна подставка под мяч для игры в гольф. Сам Дмитрий Дибров при этом важничал, что его носки не абы какие, а шелковые, в 20 раз дороже.

Позднее именитого гордеца попросили освободить кресло ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером?", но он все равно не унимался. Звездный богач выдал, что по субботам в дешевых кафе встречаются никчемные люди с однообразными интересами и распорядком дня. А пока Дмитрий Дибров набивал себе цену, его молодая жена Полина кутила напропалую — с девчонками из "рублевского" клуба, да с любимым массажистом Мишей.

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

Самооценка шоумена, очевидно, зашкаливает, ведь его возлюбленная не защищала ни докторскую диссертацию, ни докторскую честь. Максимум — колбасу.

К началу новой недели Полина отличилась высоким уровнем эрудиции, разместив в социальной сети публикацию. Молодая жена Диброва внезапно поставила народ перед фактом — зима кончилась! Вот это да, а мы и не знали!

"Зима, прощай! Теперь точно", — отметила Полина. Кажется, по такому случаю Дмитрий Дибров должен менять носочки. Во всяком случае, они обойдутся дешевле, чем новая кукла.

19 марта 2024, 10:41
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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