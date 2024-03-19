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Вторник 19 марта

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Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась"

Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась"
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Вопреки всем теориям о смерти и коме Кейт Миддлтон, она все же появилась на публике. Принцессу Уэльскую заметили на прогулке с мужем.

Каких только слухов об исчезновении Кейт Миддлтон не ходило после того, как принцесса исчезла со всех радаров. Королевская особа официально объявила, что ей предстоит перенести плановую операцию на брюшную полость и с тех пор ее никто не видел и не слышал. Многие заявляли, что принцесса мертва, и эту информацию скрывают от британской общественности. Другие считали, что Кейт в коме.

Ситуацию обострил тот факт, что во дворце никак не комментировали состояние жены Уильяма. А затем в официальном блоге королевской семьи появился фейковый снимок Кейт, который то ли тотально отретушировали, то ли вовсе сгенерировали с помощью нейросетей. В Сети началась очередная волна паники поклонников.

И вот теперь стало известно, что таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон наконец "нашлась". Она вышла в свет вместе со своим супругом принцем Уильямом. Пару заметили на фермерском рынке вблизи их резиденции. Источник отмечает, что принцесса выглядела спокойной и расслабленной. Никаких следов тяжелой болезни замечено не было.

Впрочем, Кейт и Уильям редко когда передвигаются без своей свиты телохранителей. Охрана, в частности, следит за пронырливыми папарацци. Вот и на этот раз фотографам не удалось сделать снимок, чтобы доказать правдивость этой информации.

К слову, в Сети уже нашлись те, кто в эту новость не верит. Поклонники заявили, что их снова пытаются обмануть, запустив фейковую новость о том, что принцесса жива.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон появилась на церемонии прощания без жены.

19 марта 2024, 03:57
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
The Sun✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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