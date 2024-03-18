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Понедельник 18 марта

21:59"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света 20:46Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19:06Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 17:49Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение 16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров
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"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света

"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света
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15 марта 2024 года не стало маэстро Театра Сатиры и любимца публики. Александр Ширвиндт ушел внезапно для многих, а ведь до его 90-летия оставалось всего четыре месяца...

Со слезами на глазах страна простилась с выдающимся деятелем отечественного искусства, как бы ни было сложно с этим мириться. Александр Ширвиндт вошел в историю российского театра и кино, восхитив миллионы людей по всему миру.

В понедельник, 18 марта 2024 года, в Театре Сатиры состоялась прощальная церемония, где память народного артиста РСФСР почтили представители российского шоу-бизнеса и другие важные личности. Для большинства Александр Ширвиндт был не просто авторитетом, а примером и даже наставником.

Тем временем в эфире федерального канала "Россия 1" транслировали шоу "Малахов". Новый выпуск также посвятили памяти ушедшего мэтра киноискусства. В конце программы публике показали видео из архива 2019 года. На нем предстал Александр Ширвиндт с признанием, что хотел бы "уснуть без снов и любопытства ради проснуться лет через сто".

Ведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов с трудом сдерживал слезы. Он завершил передачу трогательной речью, заявил о возвращении Ширвиндта с того света:

"Я уверен, что Александр Анатольевич должен вернуться раньше, а не через 100 лет, и увидеть Театр Сатиры, который, я уверен, должен носить его имя. Маэстро, спасибо Вам за эти мгновения детства, мгновения счастья. И эти аплодисменты звучат для вас!".

Мгновенно зрители встали и зал начал рукоплескать. Гости расчувствовались, ведь Андрей Малахов произнес монолог так, будто Александр Ширвиндт непременно его слышит.

18 марта 2024, 21:59
Кадр из шоу "Малахов" / Россия 1 / smotrim.ru
Россия 1 / "Малахов"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездные встречи Андрея Малахова

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