"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света

Со слезами на глазах страна простилась с выдающимся деятелем отечественного искусства, как бы ни было сложно с этим мириться. Александр Ширвиндт вошел в историю российского театра и кино, восхитив миллионы людей по всему миру.
В понедельник, 18 марта 2024 года, в Театре Сатиры состоялась прощальная церемония, где память народного артиста РСФСР почтили представители российского шоу-бизнеса и другие важные личности. Для большинства Александр Ширвиндт был не просто авторитетом, а примером и даже наставником.
Тем временем в эфире федерального канала "Россия 1" транслировали шоу "Малахов". Новый выпуск также посвятили памяти ушедшего мэтра киноискусства. В конце программы публике показали видео из архива 2019 года. На нем предстал Александр Ширвиндт с признанием, что хотел бы "уснуть без снов и любопытства ради проснуться лет через сто".
Ведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов с трудом сдерживал слезы. Он завершил передачу трогательной речью, заявил о возвращении Ширвиндта с того света:
"Я уверен, что Александр Анатольевич должен вернуться раньше, а не через 100 лет, и увидеть Театр Сатиры, который, я уверен, должен носить его имя. Маэстро, спасибо Вам за эти мгновения детства, мгновения счастья. И эти аплодисменты звучат для вас!".
Мгновенно зрители встали и зал начал рукоплескать. Гости расчувствовались, ведь Андрей Малахов произнес монолог так, будто Александр Ширвиндт непременно его слышит.