Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах

"Я хочу, чтобы меня запомнили тем, кем я был, и настолько, насколько заслужил", – отмечал Александр Ширвиндт.

В последние годы народный артист РСФСР тщательно обдумывал и оценивал жизнь, осмысленно подводил ее итоги. Воспоминаниями и рассуждениями Александр Ширвиндт откровенно делился с народом, публикуя мемуары.

Актер заранее готовился к уходу в иной мир, поэтому предсмертные слова о похоронах были обнародованы в нескольких автобиографических произведениях разных лет. В день прощания с легендой театра и кино 18 марта "Дни.ру" обратились к посланиям, которые Александр Ширвиндт оставил на книжных страницах.

Народный артист РСФСР писал, что не испытывал страха умереть, однако боялся превратиться в беспомощного старика и жалел, что расточительно тратил отпущенное судьбой время.

Говоря о смерти, Александр Ширвиндт старался воспринимать ее с иронией. В своей книге "Склероз, рассеянный по жизни" он приводил анекдот о работнике крематория, который чихнул на месте службы и перепутал своих подопечных.

Незадолго до смерти актер сделал вывод, что нужно успевать быть добрым, счастливым и любимым. Рассуждая о своем конце, Александр Ширвиндт словно пытался заглянуть в будущее, которое уже не застанет.

"О покойниках или хорошо, или правду! На панихидах у меня возникают вопросы: а слышат ли ребята, что о них говорят? Мне, например, было бы интересно узнать, кто придет на мои похороны, что будут обо мне говорить. Похороны тоже стали какими-то шоу", — объявлял сатирик.

Напомним, 18 марта 2024 года проводить народного артиста РСФСР в последний путь решили огромной толпой. На панихиде отметились Константин Эрнст, Владимир Винокур, Александра Захарова, Игорь Золотовицкий, Филипп Киркоров, Владимир Машков, Вера Алентова, Иван Ургант и многие другие звезды, с которыми был близок Александр Ширвиндт.

Родственников покойного одолела скорбь. Слова, слова, слова... А утрата действительно невосполнимая.