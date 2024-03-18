Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь

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Понедельник 18 марта

20:46Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19:06Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 17:49Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение 16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар"
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Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь

Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь
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Он просто хотел быть с любимой рядом, вот и все. Годами Евгений Гор оберегал певицу и лелеял всей душой. Но судьба распорядилась иначе. Артист подал весточку россиянам.

В мире бессмысленных сплетен и стереотипов история Евгения Гора и Надежды Бабкиной стоит особняком. Их знакомство завязалось в 2003 году на конкурсе талантов, где молодой музыкант только начинал свой творческий путь, а статная певица пожинала плоды профессионального успеха.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Надежда Бабкина и Евгений Гор вступили в отношения и горячо полюбили друг друга.

Однако официальную свадьбу влюбленным сыграть оказалось не суждено. Артистка неоднократно отсекала предложения музыканта жить вместе под одной крышей. Руководствуясь житейской мудростью, Бабкина выбрала гостевой брак и отказалась вести с гражданским мужем совместный быт.

Фото: соцсети / @evgeni_gor

В итоге партнеры сохранили отношения в том варианте, на котором настояла певица. Надежда Бабкина и Евгений Гор не расстались, но подарили друг другу некоторую свободу. Однако поклонники волнуются за музыканта и теряются в догадках: как ему все это удается — как жить без нее, без любимой женщины?

В соцсети музыкант дает понять, что его жизнь насыщенная, в которой есть место различным путешествиям, встречам и знакомствам. Недавно на официальной странице Евгения Гора в социальной сети появилась фотография. Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь в компании двоих парней в этнических нарядах и продемонстрировал сияющую улыбку.

Фото: соцсети / @evgeni_gor

Видимо, мужчину устраивает простая холостяцкая жизнь, где не нужно зацикливаться на общении только с одним человеком. Евгений Гор держится молодцом — лишь бы была счастлива Надежда Бабкина.

18 марта 2024, 19:06
Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке

Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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