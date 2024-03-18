Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь

Он просто хотел быть с любимой рядом, вот и все. Годами Евгений Гор оберегал певицу и лелеял всей душой. Но судьба распорядилась иначе. Артист подал весточку россиянам.

В мире бессмысленных сплетен и стереотипов история Евгения Гора и Надежды Бабкиной стоит особняком. Их знакомство завязалось в 2003 году на конкурсе талантов, где молодой музыкант только начинал свой творческий путь, а статная певица пожинала плоды профессионального успеха.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Надежда Бабкина и Евгений Гор вступили в отношения и горячо полюбили друг друга.

Однако официальную свадьбу влюбленным сыграть оказалось не суждено. Артистка неоднократно отсекала предложения музыканта жить вместе под одной крышей. Руководствуясь житейской мудростью, Бабкина выбрала гостевой брак и отказалась вести с гражданским мужем совместный быт.

В итоге партнеры сохранили отношения в том варианте, на котором настояла певица. Надежда Бабкина и Евгений Гор не расстались, но подарили друг другу некоторую свободу. Однако поклонники волнуются за музыканта и теряются в догадках: как ему все это удается — как жить без нее, без любимой женщины?

В соцсети музыкант дает понять, что его жизнь насыщенная, в которой есть место различным путешествиям, встречам и знакомствам. Недавно на официальной странице Евгения Гора в социальной сети появилась фотография. Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь в компании двоих парней в этнических нарядах и продемонстрировал сияющую улыбку.

Видимо, мужчину устраивает простая холостяцкая жизнь, где не нужно зацикливаться на общении только с одним человеком. Евгений Гор держится молодцом — лишь бы была счастлива Надежда Бабкина.