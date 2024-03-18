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Понедельник 18 марта

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Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение

Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение
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Мечта миллионов мужчин и знаменитая артистка Юлия Михалкова любит себя побаловать. Она рассказала о самых эффективных способах расслабиться.

Обворожительная актриса, звезда комедийного жанра Юлия Михалкова получила неслыханную популярность в 2009 году, когда стала часто появляться на телевидении в программе шоу "Уральские пельмени". С годами ее талант только расцвел.

Кадр из шоу "Уральские пельмени": Youtube / @ctctv

Сейчас Юлия Михалкова активно принимает участие в экологических проектах, а также покоряет сцены самых разных театров России. Знаменитость нередко предстает в кадре в качестве модели, хотя уже не сотрудничает с командой юмористов, которая принесла ей всероссийскую популярность. Помимо этого, красавица из "Уральских пельменей" ведет микроблоги в социальных сетях, сражая поклонников наповал эффектной внешностью.

Кадр из шоу "Уральские пельмени": Youtube / @ctctv

В круговороте дней, когда темп жизни неумолимо ускоряется, Юлия Михалкова, звезда шоу "Уральские пельмени", напоминает нам о важности полноценного отдыха. В новом посте в телеграм-канале красавица подчеркивает, что отдых необходим не только для тела, но и для ума, души и нервов.

Юлия Михалкова делится своими мыслями: не только на диване и в ванной комнате нужно расслабляться, чтобы восстановить силы. Красавица из шоу "Уральские пельмени" рассказала, как снимает напряжение. Она предлагает фанатам практиковать различные виды отдыха для достижения гармонии:

  • Умственный: насладиться умиротворяющей тишиной или приятной музыкой;
  • Социальный: избавиться от суеты и не смотреть соцсети, провести время наедине с собой, в лесу, вдали от городской суматохи;
  • Эмоциональный: избегать тревог и нежелательного общения, не читать новостей, наслаждаться простыми радостями жизни, посмотреть комедию.

Кадр из шоу "Уральские пельмени": Youtube / @ctctv

Актриса Юлия Михалкова уверена, что умение отдыхать — это искусство, требующее самодисциплины и внимания к себе. Красавица из шоу "Уральские пельмени" предлагает эксперимент своим читателям: провести день без телефона и оценить, насколько это здорово.

18 марта 2024, 17:49
Кадр из шоу "Уральские пельмени": Youtube / @ctctv
Telegram / @mihalkova_yuliya✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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