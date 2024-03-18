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Понедельник 18 марта

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Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку"

Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку"
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18 марта в Театре Сатиры звезды российского шоу-бизнеса собрались на церемонии прощания с легендой. По случаю похорон ушедший народный артист РСФСР удостоился не только горьких слез, но и едких шуток.

Известный российский актер и режиссер Александр Ширвиндт, отправился в иной мир на 90-м году жизни. Уход гениального мэтра стал неожиданностью для миллионов его поклонников. На траурной церемонии в Театре Сатиры собрались родственники, друзья и коллеги покойного актера, которые не поскупились на слова, ведь Александр Ширвиндт был личностью эпохального масштаба.

Не удержался от красноречивых речей и комедийный артист, юморист Иван Ургант. Стоя на сцене у гроба Ширвиндта, комик неожиданно блеснул остроумием. Шутник поделился воспоминаниями о поцелуе с Александром Ширвиндтом, который якобы состоялся в прошлом. Ургант словно забыл, куда и зачем пришел.

"Все началось с поцелуя. Мы познакомились с Александром Анатольевичем уже в возрасте когда он был. Я еще нет. И я этот поцелуй запомнил навсегда. Это был тот поцелуй, когда человек, который его, в общем-то, и спровоцировал, и предложил, не прилагал ни малейшего усилия, чтобы этот поцелуй состоялся. Я целовал живой памятник. Как потом очень точно заметил Александр Анатольевич, он называл этот процесс "подставлять свою старческую щечку". Сказать, что... Я даже не знаю, как сказать, что такое Александр Ширвиндт. Для меня, для моей семьи, да вообще для всех для нас. Это невозможно объяснить. Как невозможно объяснить, он вообще кто. Просто вот он такой", — странно пошутил Иван Ургант.

18 марта 2024, 16:33
Фото: Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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