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Понедельник 18 марта

16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками
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"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта

"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта
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16-летняя наследница российской суперзвезды поставила на кон собственную жизнь. Стало известно, что случилось в семье певицы Глюкозы.

В мире шоу-бизнеса нечасто бывают истории, когда артисты готовы пожертвовать своим здоровьем ради выступления перед поклонниками. Поэтому начинающая артистка Лидия Чистякова (выступающая под псевдонимом "ray!" — Прим. ред.) совершила профессиональный подвиг. Знала ли певица Глюкоза, что ее юная дочь решится выступать на сцене всему вопреки?

16 марта, в день своего концерта, девушка ощущала себя прекрасно, но уже перед самим выступлением почувствовала резкую боль в животе, которая лишь усиливалась. "Я уже не могла стоять на ногах", — поделилась Лидия Чистякова. Из-за ухудшения состояния дочери Глюкозы пришлось выпить обезболивающее, однако артистка ray! не стала отменять концерт и выступила перед публикой.

Все это, как оказалось позже, могло иметь серьезные последствия для здоровья юной особы. На следующий день после концерта наследница певицы Глюкозы загремела в больницу. "Врачи сказали, что у меня камни в почках", — поделилась в личном блоге Лидия Чистякова. Медики предупредили, что стресс и последствия перенесенного ковида могли усугубить состояние 16-летней артистки ray!

В телеграм-канале девушка опубликовала снимок из больничной палаты и поделилась переживаниями. Дочь певицы Глюкозы сообщила, что благодарна своим родным людям и поддержавшим ее врачам. По словам Лидии Чистяковой, теперь она планирует больше заботиться о своем здоровье и не будет рисковать им ради работы.

"Камень вышел благополучно", — отметила девушка. Она добавила, что певица Глюкоза назвала его бриллиантом.

18 марта 2024, 15:48
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Telegram / @raydlayshei✓ Надежный источник

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Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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