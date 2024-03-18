"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта

16-летняя наследница российской суперзвезды поставила на кон собственную жизнь. Стало известно, что случилось в семье певицы Глюкозы.

В мире шоу-бизнеса нечасто бывают истории, когда артисты готовы пожертвовать своим здоровьем ради выступления перед поклонниками. Поэтому начинающая артистка Лидия Чистякова (выступающая под псевдонимом "ray!" — Прим. ред.) совершила профессиональный подвиг. Знала ли певица Глюкоза, что ее юная дочь решится выступать на сцене всему вопреки?

16 марта, в день своего концерта, девушка ощущала себя прекрасно, но уже перед самим выступлением почувствовала резкую боль в животе, которая лишь усиливалась. "Я уже не могла стоять на ногах", — поделилась Лидия Чистякова. Из-за ухудшения состояния дочери Глюкозы пришлось выпить обезболивающее, однако артистка ray! не стала отменять концерт и выступила перед публикой.

Все это, как оказалось позже, могло иметь серьезные последствия для здоровья юной особы. На следующий день после концерта наследница певицы Глюкозы загремела в больницу. "Врачи сказали, что у меня камни в почках", — поделилась в личном блоге Лидия Чистякова. Медики предупредили, что стресс и последствия перенесенного ковида могли усугубить состояние 16-летней артистки ray!

В телеграм-канале девушка опубликовала снимок из больничной палаты и поделилась переживаниями. Дочь певицы Глюкозы сообщила, что благодарна своим родным людям и поддержавшим ее врачам. По словам Лидии Чистяковой, теперь она планирует больше заботиться о своем здоровье и не будет рисковать им ради работы.

"Камень вышел благополучно", — отметила девушка. Она добавила, что певица Глюкоза назвала его бриллиантом.