"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта

Сегодня Москва оплакивает президента, актера и режиссера Театра Сатиры Александра Ширвиндта. Проститься с ним пришло немало звезд – Константин Эрнст, Владимир Винокур, Александра Захарова, Игорь Золотовицкий, Филипп Киркоров, Владимир Машков... А Вера Алентова сидит у гроба вместе с родными покойного.

"Нашему веку повезло, потому что в нем было много ярких личностей, – смахивает слезу Алентова. – И среди них быть ярчайшим – это особой талант, которым обладал Александр Анатольевич".

Долгое время они вместе играли в антрепризном спектакле "Чествование" театра Антона Чехова. "Я играла его жену, с которой он развелся много лет назад, – продолжает актриса. – Спектакль был трогательный, мы проехали с ним много городов, и перестали играть только потому, что у нас не было крыши над головой. А меня в его семье так с тех пор так и стали звать "второй женой Ширвиндта".

В 2019 году они вместе снимались в фильме "Московский романс". А когда Алентова задумала писать мемуары, то посоветовалась именно с Ширвиндтом. "Он очень остроумный человек. И когда я с ним говорила о том, что тоже пишу книгу, то он мне сказал: "Ты имей в виду, что самое главное – это название! Подумай об этом" – рассказывала она.

Актриса в июле 2021 года похоронила своего мужа Владимира Меньшова. И с тех пор не появлялась на других траурных мероприятиях. "Когда мы на этой сцене прощались с Михаилом Державиным ( в январе 2018 года – Прим. ред.), то Александр Анатольевич сказал: "До встречи, Миша!" И этими же словами я хочу с ним сейчас проститься: "До встречи, Александр Анатольевич".