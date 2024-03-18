Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной

61-летний артист заявил, что теперь ему предстоит коротать дни и ночи в одиночестве.

Почти три года назад казавшийся гармоничным брак Григория Лепса распался. С супругой Анной Шаплыковой он прожил два десятка лет и, комментируя разрыв, заявлял, что это произошло только по его вине. После этого многие поставили крест на личной жизни 61-летнего музыканта, однако он шокировал общественность новостью о романе с девушкой. В разговоре с журналистами Лепс кокетливо скрывал возраст своей избранницы, лишь отмечая, что та младше его "лет на 20".

Отношения с молодой подругой заметно сказались и на внешности исполнителя. Он стал следить за собой, отказался от горячительного, сделал пересадку волос и даже решился лечь под нож пластического хирурга. Кроме того, певец уверенно говорил, что он готов снова стать отцом.

Пока все вокруг готовились отмечать свадьбу народного артиста, он заявил, что со своей девушкой расстался. Как это произошло и по какой причине, Григорий раскрывать не стал, лишь добавил, что теперь "коротает дни и ночи в одиночестве".

Впрочем, от безделья исполнитель хита "Я тебе не верю" маяться не будет, ведь недавно на его плечи легла дополнительная финансовая ответственность. Две его дочери уехали учиться за границу. Оплачивать образование и жилье предстоит отцу. Из-за этого он даже вынужден экономить и отказаться от дорогих покупок, рассказал Лепс.

Ранее сообщалось, что Лепс и Гагарина получили звонкую оплеуху в прямом эфире.