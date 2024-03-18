"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту

Актриса не верит в искренность извинений Милявской, она заявила, что артистку еще рано прощать.

Немногим артистам удалось реабилитироваться после того, как они зашли "не в ту дверь" и оказались на вечеринке Анастасии Ивлеевой. В их числе и Лолита Милявская, которая уже третий месяц сидит без концертов. Что только ни делала исполнительница хита "Ориентация Север": публично извинялась и раскаивалась, поддерживала героев спецоперации и даже объявила сбор средств на строительство храма в Донецке. Многие считают, что звезду уже давно пора простить и пустить обратно на сцену. Другие же уверены, что в словах Лолиты нет искренности.

Последнего мнения придерживается и актриса Яна Поплавская. Она почитала комментарии в Сети и после этого публично набросилась на Лолиту, добавив, что пора бы прислушаться ко мнению большинства и "убрать певицу подальше".

"Люди считают точно так же, как я и мои подписчики. Так прислушайтесь к мнению народа, уберите это от нас подальше, не суйте нам под нос!" – заявила звезда фильма "Новая жизнь".

Об этом Поплавская сообщила в своем Telegram-канале. Ее тут же поддержали поклонники, заявив, что тоже считают раскаяние Лолиты наигранным. Комментаторы заявили, что еще не пришло время прощать певицу.

Ранее Лолита Милявская призналась, что пенсии ей хватило бы только на оплату квартплаты.