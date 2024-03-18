Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 18 марта

14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту

"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту
195

Актриса не верит в искренность извинений Милявской, она заявила, что артистку еще рано прощать.

Немногим артистам удалось реабилитироваться после того, как они зашли "не в ту дверь" и оказались на вечеринке Анастасии Ивлеевой. В их числе и Лолита Милявская, которая уже третий месяц сидит без концертов. Что только ни делала исполнительница хита "Ориентация Север": публично извинялась и раскаивалась, поддерживала героев спецоперации и даже объявила сбор средств на строительство храма в Донецке. Многие считают, что звезду уже давно пора простить и пустить обратно на сцену. Другие же уверены, что в словах Лолиты нет искренности.

Последнего мнения придерживается и актриса Яна Поплавская. Она почитала комментарии в Сети и после этого публично набросилась на Лолиту, добавив, что пора бы прислушаться ко мнению большинства и "убрать певицу подальше".

"Люди считают точно так же, как я и мои подписчики. Так прислушайтесь к мнению народа, уберите это от нас подальше, не суйте нам под нос!" – заявила звезда фильма "Новая жизнь".

Об этом Поплавская сообщила в своем Telegram-канале. Ее тут же поддержали поклонники, заявив, что тоже считают раскаяние Лолиты наигранным. Комментаторы заявили, что еще не пришло время прощать певицу.

Ранее Лолита Милявская призналась, что пенсии ей хватило бы только на оплату квартплаты.

18 марта 2024, 11:34
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской

Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши

"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур

"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур
Певица заявила, что ждет всех поклонников на своих концертах и анонсировала продажу билетов. Потерпевшая неудачу с концертами в России певица Кристина Орбакайте вернулась обратно в Штаты, где живет ее семья.

Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой

Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой
В прошлом году артист убежал от балерины, отказавшись с ней фотографироваться, из-за чего ввязался в грандиозный скандал. Вручение премии "Золотой граммофон" в конце прошлого года обернулся большим скандалом.

Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе

Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе
Блогерша рассказала в своих соцсетях историю родов и заявила, что справилась со всем сама 44-летняя российская артистка Виктория Боня известна всем количеством пластических операций.

Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся

Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся
Не успел поп-король обелиться после "голой" вечеринки, как снова взялся за старое. Небезызвестная "голая" вечеринка стала одним из самых скандальных событий конца прошлого года.

Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью

Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью
Слава патриотичного исполнителя многим не дает покоя. Некоторые не упускают возможности его подколоть. Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом SHAMAN, буквально за несколько лет достиг невероятных масштабов популярности.

Выбор читателей

16/03СбтВ Москве на выборах президента России проголосовали уже почти 4,3 млн человек 16/03СбтГубернатор Московской области с семьей проголосовал на выборах президента 16/03СбтОколо 4 млн человек проголосовали на выборах президента России в Москве 16/03СбтДля проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов 16/03СбтВ проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах 17/03Вск"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену