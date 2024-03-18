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Понедельник 18 марта

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Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся

Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся
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Не успел поп-король обелиться после "голой" вечеринки, как снова взялся за старое.

Небезызвестная "голая" вечеринка стала одним из самых скандальных событий конца прошлого года. Многие знаменитости, побывавшие на мероприятии Насти Ивлеевой, все еще разгребают последствия той вакханалии. Так, Лолита до сих пор сидит "на пенсии" без концертов. А вот Филиппу Киркорову удалось себя обелить, и он снова выступает на сцене. Правда, судя по всему, ошибки прошлого ничему не научили оскандалившегося "короля".

На этот раз исполнитель хита "Зайка моя" начал раздеваться в эфире телевидения. Артист на передаче "Это нормально?" заявил, что у него имеется татуировка, о которой никто не знает. Филипп Киркоров оголился по пояс и приспустил штаны, чтобы продемонстрировать рисунок.

Артист повернулся к участникам и ведущим юмористического шоу и показал свою спину. Ее украшали замысловатые вензеля, темные полосы и линии. Все это складывалось в единый рисунок, на котором изображен фамильный герб артиста, его лицо и, конечно же, перья.

Филипп Киркоров. Фото: Telegram/@TNT_television

Впрочем, это не все "обновки" Филиппа Киркорова. Недавно шоумен сделал татуировки на руках. На одной артист набил "King", напоминая всем, что он "король эстрады". На другой конечности звезда изобразил дракона, усы которого окутывают несколько пальцев. О чем символизирует последняя татуировка артиста, стоит только догадываться.

18 марта 2024, 10:24
Филипп Киркоров: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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