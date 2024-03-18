Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью

Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом SHAMAN, буквально за несколько лет достиг невероятных масштабов популярности. Теперь певца, о котором еще три года назад никто не слышал, зовут на главные концерты страны, за выступления платят баснословные гонорары, а бесчисленной армии поклонников могут позавидовать даже короли российской эстрады.
Впрочем, многим популярность SHAMAN буквально не дает покоя. Исполнителя хита "Я русский" бойкотируют и пытаются уколоть побольнее при любой возможности. Такой шанс не стал упускать и известный российский исполнитель Шура.
Эпатажный артист отправился отмечать Масленицу на конюшню. Он покормил имеющихся там лошадей, но один конь приглянулся исполнителю особенно. Он с руки угостил животное лакомством и нежно погладил его по носу. А затем провел параллель между белогривой лошадью и блондином Ярославом.
"Красавец какой. Этот, SHAMAN", – заявил смеющийся Шура, потрепав коня за белокурую челку.
Этим видео певец поделился в своем блоге, и оно вызвало ажиотаж среди подписчиков. Некоторых разочаровало такое поведение Шуры, и они заступились за патриота.
"Разочаровалась ... Сам-то чего добился ? " – написала одна из подписчиц артиста.
Впрочем, были и те, кто оценил шутку музыканта. Комментаторы отметили остроумие своего кумира.
"Ну Сашенька – шалун ! Так мило прикалывается ! Самый классный и любимый!", "Саша добрый человек,любит всякую живность,про Шамана классная шутка" – заявили пользователи Сети.
Сам SHAMAN пока ника не комментировал выходку Шуры.
Ранее стало известно, что "Шаман" и внучка Софии Ротару оказались братом и сестрой.