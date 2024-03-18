Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью

Слава патриотичного исполнителя многим не дает покоя. Некоторые не упускают возможности его подколоть.



Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом SHAMAN, буквально за несколько лет достиг невероятных масштабов популярности. Теперь певца, о котором еще три года назад никто не слышал, зовут на главные концерты страны, за выступления платят баснословные гонорары, а бесчисленной армии поклонников могут позавидовать даже короли российской эстрады.

Впрочем, многим популярность SHAMAN буквально не дает покоя. Исполнителя хита "Я русский" бойкотируют и пытаются уколоть побольнее при любой возможности. Такой шанс не стал упускать и известный российский исполнитель Шура.

Эпатажный артист отправился отмечать Масленицу на конюшню. Он покормил имеющихся там лошадей, но один конь приглянулся исполнителю особенно. Он с руки угостил животное лакомством и нежно погладил его по носу. А затем провел параллель между белогривой лошадью и блондином Ярославом.

"Красавец какой. Этот, SHAMAN", – заявил смеющийся Шура, потрепав коня за белокурую челку.

Этим видео певец поделился в своем блоге, и оно вызвало ажиотаж среди подписчиков. Некоторых разочаровало такое поведение Шуры, и они заступились за патриота.

"Разочаровалась ... Сам-то чего добился ? " – написала одна из подписчиц артиста.

Впрочем, были и те, кто оценил шутку музыканта. Комментаторы отметили остроумие своего кумира.

"Ну Сашенька – шалун ! Так мило прикалывается ! Самый классный и любимый!", "Саша добрый человек,любит всякую живность,про Шамана классная шутка" – заявили пользователи Сети.

Сам SHAMAN пока ника не комментировал выходку Шуры.

Ранее стало известно, что "Шаман" и внучка Софии Ротару оказались братом и сестрой.

