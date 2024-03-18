Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 18 марта

10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды

Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды
106

Что помогает эпатажному шоумену оставаться в тонусе? Берем пример с Никиты Джигурды и наслаждаемся каждым днем!

В поисках источника неиссякаемых сил мы часто обращаемся к древним практикам и мудрости предков. Никита Джигурда не только исследовал этот вопрос, но и превратил авторские методы в своего рода искусство. Итак, как разбудить в себе энергию?

ЖИЗНЬ КАК ИГРА

Никита Джигурда известен своим уникальным подходом к жизни. Артист не боится экспериментировать и пробовать новое. Такое отношение позволяет оставаться шоумену энергичным и жизнерадостным. Чтобы разбудить в себе энергию, нужно начать воспринимать жизнь как игру, в которой всегда можно "поиграть" во что-то новое.

ГОЛОДАНИЕ

Голодание — древняя практика, которая помогает очистить тело и разум. Известно, что Никита Джигурда регулярно проводил дни на "воде", давая организму возможность перезагрузиться и избавиться от токсинов.
ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Известно, что Никита Джигурда прибегал к духовным практикам, таким как медитация, йога и молитва. Изучение собственного "я", поиск покоя и гармонии могут привести к восполнению сил.


Личная ЖИЗНЬ

Интимная связь может стать источником энергии и вдохновения, если она основана на доверии, любви и полном присутствии. Взаимное влечение, экспрессия своих чувств с партнершей сопутствуют заряду энергии. Никита Джигурда боготворит "междуножный храм" своей жены Марины Анисиной, не забывая о женской красоте "богини Волочковой".

ТВОРЧЕСТВО

Все виды творческой деятельности, в том числе поэзия, музыка, танец способны пробуждать в нас внутренние резервы энергии и страсти. Никита Джигурда, несомненно, позволяет внутреннему миру проявиться через искусство.

Каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может быть неэффективным для другого. Тем не менее Никита Джигурда нашел ту самую "золотую середину", которая позволяет ему оставаться "в моменте" и "в ресурсе". Развивайте свою интуицию, слушайте себя и чувствуйте, что приносит вам радость и энергию.

18 марта 2024, 08:02
Никита Джигурда. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

Организаторы показа подошли к премьере с креативом и пригласили на красную дорожку настоящего робота Теспиана.
Робот встречал гостей и общался на любые темы с каждым желающим.
Фильм транслировался в формате Real D 3D, что полностью погружало зрителей в то, что происходит на экране.
картинка у фильма более чем достойна внимания, ведь его бюджет без малого 75 млн. долларов и на данный момент его мировые сборы составляют уже более 150 млн. долларов.
Никита Джигурда с подругой. Молодая спутница актера поразила присутствующих своим откровенным нарядом.

По теме

"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох

"Череда неприятностей": скандалиста Джигурду предупредили о надвигающейся беде

 Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся

Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся
Не успел поп-король обелиться после "голой" вечеринки, как снова взялся за старое. Небезызвестная "голая" вечеринка стала одним из самых скандальных событий конца прошлого года.

Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью

Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью
Слава патриотичного исполнителя многим не дает покоя. Некоторые не упускают возможности его подколоть. Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом SHAMAN, буквально за несколько лет достиг невероятных масштабов популярности.

5 причин отказаться от пышной свадьбы

5 причин отказаться от пышной свадьбы
Шумная свадьба с голливудским размахом или тихий, уютный, романтический вечер только для двоих? Все чаще современные пары предпочитают второй вариант и вместо пышного традиционного торжества, организовывают скромную свадьбу закрытого формата.

"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену

"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену
Кажется, все могло быть иначе, но теперь уже ничего не поделаешь. Жизнь – это вечная драма, которую не запишешь на черновик. Хитрые переплетения судьбы не раз ставили легендарного "мушкетера" на распутье.

Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве?

Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве?
На его песнях выросло не одно поколение. Виктор Цой стал символов советской и постсоветской рок-культуры. Популярный певец начал свою музыкальную карьеру в начале 1980-х годов.

Выбор читателей

16/03СбтВ Москве на выборах президента России проголосовали уже почти 4,3 млн человек 16/03СбтГубернатор Московской области с семьей проголосовал на выборах президента 16/03СбтОколо 4 млн человек проголосовали на выборах президента России в Москве 16/03СбтДля проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов 16/03СбтВ проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах 16/03СбтБолее 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллиона призов"