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5 причин отказаться от пышной свадьбы

5 причин отказаться от пышной свадьбы
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Шумная свадьба с голливудским размахом или тихий, уютный, романтический вечер только для двоих?

Все чаще современные пары предпочитают второй вариант и вместо пышного традиционного торжества, организовывают скромную свадьбу закрытого формата. Кто-то решает разделить главное событие своей жизни только с самыми близкими, а кто-то выбирает сбежать от повседневности и уединиться со своей второй половинкой на экзотическом острове.

Ивент-продюсер и основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина уверена, что свадьба закрытого формата способна принести гораздо больше романтических эмоций и теплых воспоминаний молодоженам, чем пышное гуляние на сотню гостей . О преимуществах отказа от пышной свадьбы эксперт рассказала изданию "Дни.ру".

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

Экономия бюджета

Конечно, первое весомое преимущество камерной свадьбы, которое отмечает эксперт – более низкий бюджет. Небольшое количество гостей предполагает более скромную площадь банкетного зала, меньшее количество еды, обслуживающего персонала, декора и технического оснащения. Также можно сэкономить на организации выездной свадебной церемонии, так как небольшое количество гостей можно пригласить на торжественную регистрацию прямо во Дворец бракосочетания.

Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

"Самый верный способ сократить расходы на организацию свадьбы – сократить количество гостей до самых близких и родных людей. Организация свадьбы, на сегодняшний день, требует немаленьких финансовых затрат, а если учесть, что каждая пара хочет сделать для себя этот день особенным и запоминающимся, то не стоит экономить на действительно важных вещах, например таких, как свадебные наряды, фотосессия или видеосъемка. Чтобы этот день запомнился и стал особенным, я всегда рекомендую молодоженам сосредоточиться на себе и своих желаниях, а не думать о том, что скажут родственники, которых не пригласят на свадьбу. А бывает и так, что вместо свадебного банкета, будущие супруги выбирают прыжок с парашютом в тандеме и это тоже прекрасно, если они хотят отметить этот день именно так, то почему бы и нет? Зачем загонять себя в рамки?" – делится своими мыслями Анастасия Левитина.

Сокращенное время на подготовку

Скромная свадьба закрытого формата требует гораздо меньше времени на подготовку, нежели пышное торжество. Свадьба на большое количество гостей предполагает основательную подготовку: проработку деталей, продумывание тайминга, организации рассадки, личные встреч со всеми подрядчиками (ведущим, шоу-группой, артистами, фотографом, оформителем, видеографом и т.д.). Поэтому подготовку к масштабной торжественной свадьбе необходимо начинать не меньше, чем за полгода до назначенной даты, а лучше еще раньше. Эксперт в организации свадеб Анастасия Левитина утверждает, что к камерной свадьбе можно совершенно спокойно, в достаточно расслабленном режиме подготовиться за месяц, а при желании и в более короткий срок.

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com

"По моему опыту, организовать небольшую свадьбу можно и за пять дней. В моем портфолио был такой кейс, когда мы подготовили свадебное торжество для для владелицы известного косметического бренда всего за 5 дней. Вечер получился просто чудесным – семейным, романтичным и уютным – таким, каким его хотели видеть молодожёны. Это, конечно, очень экстремальные сроки и лучше не повторять такой опыт, однако небольшую камерную свадьбу организовать всё же гораздо проще и быстрее, чем пышное торжество".

Возможность проявить искренние эмоции и истинные чувства

Камерные свадьбы всегда более романтичные, душевные и эмоциональные, так как проходят в кругу самых близких людей, с которыми можно не сдерживаться и быть таким, какой ты есть. Здесь можно по-настоящему раскрыться, не стесняясь своих эмоций, что очень часто сложно себе позволить на пышных формальных свадьбах с большим количеством гостей, перед которыми сложно выпустить наружу какие-то внутренние эмоции или рассказать личные истории.

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

"Свадьбы закрытого формата более чувственные, искренние и теплые, это правда! На таких торжествах фокус всегда направлен только на молодоженов, их любовь и эмоции. На таких свадьбах все громко смеются, искренне плачут от счастья, делятся самым сокровенным, крепко обнимаются и признаются в любви друг другу, а все остальное становится таким неважным и уходит на второй план. Такой день молодожены и их гости точно запомнят на всю свою жизнь", – подтверждает эксперт.

Отсутствие нервного напряжения и тревоги на протяжении подготовки к торжеству

Организация пышной свадьбы с большим количеством гостей, с длительным временем на подготовку и огромным бюджетом – эмоционально очень тяжелый период для пары. Зачастую, к самому мероприятию, пара уже очень вымотана и день, который они так ждали, становится просто этапом, который необходимо пережить, чтобы этот свадебный переполох наконец закончился и можно было спокойно выдохнуть.

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

"Длительность подготовки очень сильно выматывает пару. Очень много случаев, когда молодожёны не выдерживают этого напряжения, особенно если с организаторами не повезло или специалистам, которые занимаются подготовкой свадьбы не удалось снять все тревоги пары. Но бывают даже так, что организаторы хорошие, а, к примеру, невеста тревожная и очень сильно переживает из-за всего процесса и, конечно, ее настроение передается жениху. Очень часто молодожёны, которым предстоит пышное свадебное торжество находятся в состоянии стресса и это негативно влияет на их отношения и на само мероприятие. В отличие от камерных свадеб, подготовка к которым не требует больших энергозатрат и позволяет насладиться процессом от начала до конца", – рассказывает Анастасия Левитина

Возможность провести свадьбу в любой точке мира

Обменяться кольцами на берегу океана, в тропическом лесу или на борту яхты – это ли не мечта? В отличие от пышной свадьбы с большим количеством гостей, небольшое торжество можно устроить в любой точке мира и это несомненный плюс.

Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com

"Камерная свадьба позволяет избавиться от рамок, сбежать от повседневной суеты с любимым человеком хоть на край света и обменяться кольцами там, где вы этого сами захотите – хоть на крокодиловой ферме, хоть под водой. Ни одно пышное застолье не сравнится с теми эмоциями, которое подарит путешествие, поэтому свадьба за границей – отличная возможность сделать это событие, действительно, незабываемым. И даже если вы решите взять с собой самых близких, то гораздо легче и менее затратно будет организовать перелёт и проживание нескольких родственников, чем сотни гостей", – подытожила эксперт.

18 марта 2024, 00:03
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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