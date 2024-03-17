10 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Воскресенье 17 марта

10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

10 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами

10 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами
126

Не каждый способен опубликовать свое фото, не пряча возрастные изменения. Но даже среди звезд есть те, кто смело выходят на публику и постят свои честные фото.

Британская актриса Хелен Миррен славится своей естественной красотой и уверенностью в себе. Она не стесняется возрастных изменений и продолжает вдохновлять женщин по всему миру своим стильным образом и харизмой.

Известный актер Джордж Клуни демонстрирует, что стиль и харизма важнее возраста. Он не скрывает свои морщины и серые волосы, оставаясь одним из самых привлекательных мужчин Голливуда.

Легендарная актриса Мэрил Стрип не боится возрастных изменений и продолжает радовать зрителей своим талантом и естественной красотой. Она является ярким примером достоинства и уверенности в себе.

Актер Дензел Вашингтон не скрывает свои седые волосы и морщины, предпочитая естественность и достоинство. Его обаяние и талант оставляют восхищенными поклонников по всему миру.

Звезда Голливуда Джулиан Мур не прячет свой возраст за макияжем и фильтрами. Она открыто признается в своих возрастных изменениях и продолжает быть одной из самых стильных и талантливых актрис.

Актер Джефф Бриджес не стесняется своих морщин и серебристых волос, продолжая вдохновлять поклонников своим харизматичным образом и талантом.

Звезда кино и телевидения Анджела Бассетт гордится своим возрастом и естественной красотой. Она является ярким примером женщины, которая не боится старения и продолжает сиять на экране.

Актер Сэмюэл Л. Джексон не скрывает своего возраста и продолжает быть одним из самых востребованных и уважаемых артистов Голливуда.

Мексиканская актриса Сальма Хайек гордится своим возрастом и естественной красотой. Она продолжает вдохновлять женщин своим стильным образом и талантом.

Рок-легенда Брюс Спрингстин не прячет свой возраст и продолжает радовать поклонников своим музыкальным талантом и энергией. Его естественность и стойкость делают его образ примером достоинства и уважения.

17 марта 2024, 10:21
Сальма Хайек. Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным

Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным
Несмотря на то, что российские знаменитости практически всегда находятся на виду, у них есть свои тайны. Сможете ли вы разгадать их все? Не секрет, что мир шоу-бизнеса полон загадок, интриг и хитросплетений.

5 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100%

5 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100%
Помогаем создать позитивную и дружелюбную атмосферу, которая укрепит командный дух. Удачной вечеринки! Эмоции и впечатления от мероприятия останутся с вами надолго! Редакция "Дни.

7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин

7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин
Отечественный шоу-бизнес никогда не перестает удивлять нас обилием талантливых артистов, которые приходят к славе под псевдонимами. В этой статье мы хотим рассказать о ярких личностях, чьи сценические имена воспринимаются поклонниками как настоящие.

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?
Фильм режиссера Владимира Бортко "Собачье сердце" был снят по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Это тот редкий случай, когда экранизация оказалась ничуть не хуже оригинала. Хорошо ли вы помните эту советскую классику? "Собачье сердце" – комедийная драма с элементами фантастики, которая была выпущена в 1988 году.

Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты

Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты
Бытует мнение, что для достижения успеха на мировой арене следует придерживаться строгих стандартов красоты. Знаменитости, о которых пойдет речь, разрушили этот стереотип. Эти звезды Голливуда не просто не следуют стандартам красоты, они сознательно игнорируют их, выделяясь своей уникальностью и индивидуальностью.

Выбор читателей

15/03ПтнВыпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 15/03ПтнУмер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 15/03ПтнПосле 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 15/03Птн"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 15/03ПтнРоман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 15/03Птн"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях