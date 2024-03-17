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Воскресенье 17 марта

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Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников

Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников
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Заказывать товары в Сети – модно, удобно и рационально. Однако у онлайн-шопинга есть очевидные минусы. Держите полезные советы о том, на что стоит обратить внимание.

Популярность маркетплейсов стремительно растет. А вместе с тем не дремлют и мошенники. Существуют разные схемы махинации, но самые распространенные: подмена товара продавцами, продажа подделок и продажа товара более низкого качества от заявленного.

Как, совершая покупки, не попасть в руки аферистов, и на что стоит обратить внимание в первую очередь, "Дни.ру" рассказал Евгений Трифонов — предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции, действующий селлер Wildberries с оборотом свыше 200 млн рублей за 2023 год.

Фото: пресс-служба

А где телевизор?

Зимой прошлого года многие жаловались на "МегаМаркет". Интернет-магазин массово обвиняли в подмене товара. Особенно, что касалось дорогой электроники. Вместо телевизора или пылесоса люди могли получить куски хозяйственного мыла, пачки соли и соды, и просто пустые коробки.

К сожалению, обнаружить конкретного виновника сразу не получится. Поскольку в логистической цепочке товара от продавца до покупателя участвуют также складские работники (как продавца, так и маркетплейса), водители транспортных компаний, сотрудники пунктов выдачи и курьеры.

Фото: пресс-служба

Конечно, маркетплейсы дорожат своей репутацией и стараются разобраться в подобных инцидентах. Вопрос только в том, на какой срок может затянуться решение вопроса. В известных случаях, проблему устраняют за два-три дня, но иногда процесс может затянуться до двух месяцев.

Бренды-подделки

Из-за санкций большое количество брендов покинуло территорию России. При этом остался официально разрешенный параллельный импорт, когда под видом оригинальных брендов ввозится огромное количество подделок. Этим как раз злоупотребляют недобросовестные продавцы на маркетплейсах. Они пользуются тем, что покупатель не может проверить качество до получения товара.

Фото: пресс-служба

Борьба с контрафактом

Большинство маркетплейсов для борьбы с контрафактом ввели дополнительные документы, подтверждающие происхождение товара. Но и это не является гарантом безопасности. Даже запрос разрешительной документации в виде декларации или сертификата соответствия не подтверждает оригинальность товара или его качества.

Фото: пресс-служба

На что обратить внимание при покупке

Во-первых, перед покупкой товара изучите отзывы к нему. Продавец с историей, рейтингом и отзывами вызывает больше доверия. Во-вторых, ознакомьтесь с характеристиками оригинального товара и всеми возможными отличиями оригинала от подделки. При получении проверьте его перед камерой в пункте выдачи заказов или дома, записывая видео на телефон. Несмотря на то, что требования и контроль со стороны маркетплейсов ужесточаются каждый год, на сто процентов обезопасить покупателя не пока удается.

Будьте внимательны к покупкам и следуйте рекомендациям эксперта!

17 марта 2024, 14:22
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знак качества: как маркировка товаров помогает бороться с контрафактом

Фото: Мобильный репортер/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Воронин Денис/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Гришкин Денис/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Воронин Денис/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com

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