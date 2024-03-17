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Воскресенье 17 марта

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Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным

Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным
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Несмотря на то, что российские знаменитости практически всегда находятся на виду, у них есть свои тайны. Сможете ли вы разгадать их все?

Не секрет, что мир шоу-бизнеса полон загадок, интриг и хитросплетений. Некоторые звезды предпочитают скрывать от публики те или иные события своей жизни, чтобы сберечь собственную репутацию, а другие попросту стесняются обнародовать неприглядные факты своей биографии. Но как бы именитые люди ни прятали свои секреты, все тайное рано или поздно становится явным...

Как известно, на просторах Интернета можно встретить множество любопытных слухов о знаменитостях. Но некоторые из них оказываются реальностью, о которой предпочитают молчать. Знаете ли вы секреты звезд российского шоу-бизнеса? Ответьте на несколько вопросов и проверьте себя.

Тест начался. Внимание — вопросы:

1. Долгое время Ольга Бузова активно проявляла себя как телеведущая. Но после развода с Дмитрием Тарасовым брюнетка явила публике и другую свою ипостась. Бывшая участница "Дома-2" запела и начала выпускать собственные хиты. Благодаря кому?

а) Рэперу ST;

б) Рэперу Тимати;

в) Валерию Меладзе;

г) Филиппу Киркорову.

2. Николай Басков построил на российской сцене поистине блестящую карьеру. Поэтому сегодня имя певца известно каждому жителю нашей страны. Но мало кто знает, что раньше оно произносилось не так, как мы привыкли за последние десятилетия. Какие именно изменения внес в свое имя исполнитель ради эффектного звучания?

а) Взял другое имя;

б) Убрал окончание фамилии;

в) Поменял ударение в фамилии со второго на первый слог;

г) Взял другую фамилию.

3. Не секрет, что Лариса Гузеева всегда могла похвастаться бурной личной жизнью. Телеведущая не скрывает, что на ее счету множество романов и интрижек со знаменитыми коллегами по цеху. Но некоторые имена в этом внушительном списке могут сильно удивить. С кем из перечисленных звезд у актрисы была любовная связь?

а) Филипп Киркоров;

б) Гарик Харламов;

в) Александр Серов;

г) Дмитрий Нагиев.

Тест завершен. Внимание — ответы:
1-а), 2-в), 3-г).

17 марта 2024, 06:04
Фото: pixabay.com/jatzmin
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Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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