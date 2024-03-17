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Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве?

Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве?
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На его песнях выросло не одно поколение. Виктор Цой стал символов советской и постсоветской рок-культуры.

Популярный певец начал свою музыкальную карьеру в начале 1980-х годов. Тогда он создал группу "Кино". Тексты их песен наполнены социальной и философской символикой, а музыка стала влиятельным звуком в советской рок-музыке. Песни Виктора Цоя, например "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет" и многие другие, стали хитами и остаются популярными до сих пор. "Дни.ру" предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве.

Вопрос 1. Впервые Виктор Цой появился на телевидении в амплуа...?

А) Каратиста

Б) Музыканта

В) Резчика по дереву

Вопрос 2. Чье творчество повлияло на Виктора Цоя в период его взросления?

А) Владимира Высоцкого

Б) Игоря Талькова

В) Владимира Маяковского

Вопрос 3. Как появилось название группы "Кино"?

А) Виктор Цой был поклонником кинематографа

Б) Виктор Цой увидел вывеску "Кино"

В) Сокращение от слова "кимоно"

Вопрос 4. Первая песня, которую написал Виктор Цой?

А) "Посвящение Марку Болану"

Б) "Группа крови"

В) "Пачка сигарет"

Вопрос 5. Как изначально называлась группа "Кино"?

А) "Картины"

Б) "Первопроходцы"

В) "Гарин и гиперболоиды"

Правильные ответы

Вопрос 1 – правильный ответ под буквой В. Вопрос 2 – правильный ответ под буквой А. Вопрос 3 – правильный ответ под буквой Б. Вопрос 4 – правильный ответ под буквой А. Вопрос 5 – правильный ответ под буквой В.

17 марта 2024, 18:37
Виктор Цой. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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