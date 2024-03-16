Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники?

Покупка подарков – дело ответственное, хлопотное, и, конечно же, затратное. Но чтобы этот процесс принес удовольствие и не сильно отразился на вашем бюджете, лучше подготовиться ко дню Х заранее.



Как порадовать родных и близких желанными подарками и при этом не разориться, поделился Евгений Трифонов — предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции, а также действующий селлер Wildberries с оборотом свыше 200 млн рублей за 2023 год.

Планирование — наше все

Планировать, планировать и еще раз планировать! Это самый эффективный способ, чтоб сэкономить свои деньги. Особенно, когда речь идет о подарках. За несколько недель до праздника, а иногда и за месяц, многие магазины проводят акции и распродажи. Не упускайте такую выгоду!

Если вы начнете отслеживать цены заранее, то найдете лучшие предложения и тем самым сэкономите. При поиске подарка не ограничивайтесь одним магазином, сравнивайте. Не забывайте про маркетплейсы. Там иногда предлагают более выгодные скидки и акции, чем в некоторых офлайн-магазинах.

Бонусные программы

При покупке определенных товаров некоторые магазины дарят различные бонусы. Так можно заработать дополнительную скидку. К примеру, вы однозначно сэкономите, если закажете товар из-за границы. Да, срок доставки в этом случае увеличится, но, если заранее знать, что именно вы хотите приобрести в качестве подарка, потратите меньшую сумму денег.

Партнерские программы

У многих магазинов есть партнерские программы с банками и платежными системами. При оплате товаров банковскими картами вы можете получить дополнительный кешбэк или бонусы.

Преимущества маркетплейсов

Маркетплейсы в последнее время стали, пожалуй, самой удобной площадкой для поиска любого товара, в том числе, подарка.

Почему?

Первое — широкий выбор. Удобно просматривать товары, не бегая по магазинам, и при этом заранее отмечать понравившиеся позиции.

Во-вторых, удобство и быстрота. Заказать подарок на маркетплейсе можно всего за несколько кликов, причем доставка может быть осуществлена даже на следующий день.

И, наконец, если мы говорим об экономии — конкурентные цены. Благодаря конкуренции между продавцами на маркетплейсах можно найти товары по более низкой цене, чем в обычных магазинах. При этом можно сравнивать их стоимость на нескольких площадках одновременно.

Но есть один минус. Перед покупкой подарка нет возможности его проверить. И если пришел бракованный или не тот товар, то на замену или возврат уйдет какое-то время.

Вывод

Чтоб получить наибольшую выгоду при покупке подарка, планируйте все заранее. До начала приближающихся праздников изучайте цены, сравнивайте предложения и выбирайте самые выгодные. Приятных покупок!