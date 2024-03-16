Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники?

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Суббота 16 марта

10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники?

Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники?
2

Покупка подарков – дело ответственное, хлопотное, и, конечно же, затратное. Но чтобы этот процесс принес удовольствие и не сильно отразился на вашем бюджете, лучше подготовиться ко дню Х заранее.

Как порадовать родных и близких желанными подарками и при этом не разориться, поделился Евгений Трифонов — предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции, а также действующий селлер Wildberries с оборотом свыше 200 млн рублей за 2023 год.

Планирование — наше все

Планировать, планировать и еще раз планировать! Это самый эффективный способ, чтоб сэкономить свои деньги. Особенно, когда речь идет о подарках. За несколько недель до праздника, а иногда и за месяц, многие магазины проводят акции и распродажи. Не упускайте такую выгоду!

Если вы начнете отслеживать цены заранее, то найдете лучшие предложения и тем самым сэкономите. При поиске подарка не ограничивайтесь одним магазином, сравнивайте. Не забывайте про маркетплейсы. Там иногда предлагают более выгодные скидки и акции, чем в некоторых офлайн-магазинах.

Бонусные программы

При покупке определенных товаров некоторые магазины дарят различные бонусы. Так можно заработать дополнительную скидку. К примеру, вы однозначно сэкономите, если закажете товар из-за границы. Да, срок доставки в этом случае увеличится, но, если заранее знать, что именно вы хотите приобрести в качестве подарка, потратите меньшую сумму денег.

Партнерские программы

У многих магазинов есть партнерские программы с банками и платежными системами. При оплате товаров банковскими картами вы можете получить дополнительный кешбэк или бонусы.

Фото: Евгений Трифонов

Преимущества маркетплейсов

Маркетплейсы в последнее время стали, пожалуй, самой удобной площадкой для поиска любого товара, в том числе, подарка.

Почему?

Первое — широкий выбор. Удобно просматривать товары, не бегая по магазинам, и при этом заранее отмечать понравившиеся позиции.

Во-вторых, удобство и быстрота. Заказать подарок на маркетплейсе можно всего за несколько кликов, причем доставка может быть осуществлена даже на следующий день.

И, наконец, если мы говорим об экономии — конкурентные цены. Благодаря конкуренции между продавцами на маркетплейсах можно найти товары по более низкой цене, чем в обычных магазинах. При этом можно сравнивать их стоимость на нескольких площадках одновременно.

Но есть один минус. Перед покупкой подарка нет возможности его проверить. И если пришел бракованный или не тот товар, то на замену или возврат уйдет какое-то время.

Вывод

Чтоб получить наибольшую выгоду при покупке подарка, планируйте все заранее. До начала приближающихся праздников изучайте цены, сравнивайте предложения и выбирайте самые выгодные. Приятных покупок!

16 марта 2024, 13:20
Фото: @snowing/Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов

Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов
Имплантация – новейшая технология восстановления зубов. Суть его в том, что на место отсутствующего зуба в кость челюсти пациента устанавливается искусственная корневая часть из высококачественных металлов. Этот метод позволяет заменить от одного зуба до целой арки зубов.

"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным

"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным
Российская журналистка и писательница Ирина Хакамада была замужем четыре раза. До недавнего времени брак именно с последним супругом она называла особенно счастливым. Журналистка, телеведущая и публицист Ирина Хакамада является одной из самых цитируемых женщин в нашей стране.

5 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело

5 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело
Многие знаменитости успешны не только в мире шоу-бизнеса. Благодаря личному бизнесу эти артисты проявили себя с неожиданной стороны. Сегодня "Дни.

Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое

Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое
Фигурист Роман Костомаров пожаловался, что временами впадает в уныние. Вопреки претерпевшей ампутации Роман Костомаров, золотой медалист Олимпийских игр, стремится сохранять оптимизм и делится вдохновляющим контентом в Сети.

Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора"

Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора"
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян нежно поцеловал артистку и подарил цветы. На шоу "Сокровища императора" произошел трогательный эпизод: Давид Манукян, известный в Сети как блогер Дава, неожиданно проявил знак внимания к Ольге Бузовой.

Выбор читателей

14/03ЧтвПригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 15/03ПтнДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 14/03ЧтвМужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 14/03Чтв"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 15/03ПтнВыпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 15/03ПтнУмер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт