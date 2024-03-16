Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов

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Суббота 16 марта

10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024
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Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов

Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов
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Имплантация – новейшая технология восстановления зубов. Суть его в том, что на место отсутствующего зуба в кость челюсти пациента устанавливается искусственная корневая часть из высококачественных металлов.

Этот метод позволяет заменить от одного зуба до целой арки зубов. Зубные имплантаты являются наиболее комфортным способом восстановления зубного ряда, поскольку не требуют обтачивания соседних зубов и не требуют установки в полости рта конструкции, которая может расшататься или натереть.

Зубные имплантаты — это универсальный метод лечения, который идеально соответствует тканям полости рта и анатомически повторяет структуру зуба. О том, как происходит процесс имплантации, рассказала Седа Калиматова – главный врач высшей категории, стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог.

Имплантация подходит даже в самых сложных случаях, когда другие методы восстановления зубов не эффективны или не подходят по медицинским показаниям. Например, если у пациента недостаточно костной ткани или он имеет серьезные проблемы с деснами. В таких случаях имплантация может стать единственным способом сохранить зубы.

Фото: Freepik

При этом зубные протезы, установленные на импланты, практически не отличаются от натуральных зубов и по функциональности и по внешнему виду. Пациент чувствует себя комфортнее и увереннее. Восстанавливается эстетика улыбки, появляется возможность правильно пережевывать пищу.

Фото: Freepik

Исходя из вышесказанного, делаем вывод: имплантация –один из наиболее эффективных решений, даже для самых сложных случаев восстановления зубов. Этот метод позволяет пациентам вернуть себе уверенность и радость от общения, значительно улучшить качество жизни и сохранить здоровье полости рта

16 марта 2024, 10:15
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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