Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?

Фильм режиссера Владимира Бортко "Собачье сердце" был снят по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Это тот редкий случай, когда экранизация оказалась ничуть не хуже оригинала. Хорошо ли вы помните эту советскую классику?

"Собачье сердце" – комедийная драма с элементами фантастики, которая была выпущена в 1988 году. Режиссер картины Владимир Бортко постарался на славу и подарил миру потрясающую экранизацию известной повести Михаила Булгакова. Действия картины разворачиваются в Москве 1924 года. Профессор Филипп Преображенский в ходе очередного эксперимента делает невозможное – превращает собаку в человека.

Редакция "Дни.ру" предлагает читателям пройти небольшой, но очень интересный тест по знанию этой картины эпохи СССР. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце". Правила проще простого: отвечайте на вопросы и сверяйте ответы с теми, которые мы спрятали в конце статьи. Желаем удачи!

1. Продолжите знаменитую фразу Преображенского: "Разруха не в клозетах, а в…":

а. Идеологии

б. Сознании

в. Головах

2. Какой колбасой Филипп Филиппович прикормил Шарикова?

а. Краковской

б. Докторской

в. Такого эпизода в фильме не было

3. Сколько комнат было в квартире профессора Преображенского?

а. Две

б. Семь

в. Девять

4. Что человеческое пересадил профессор Преображенский Шарику?

а. Сердце

б. Мозг

в. Гипофиз

5. Что произнес Шарик после операции?

а. Кто я?

б. Абырвалг

в. Он так ничего и не смог сказать

6. Заведующая культотделом дома Вяземская считала, что профессора Преображенского следует арестовать за ...

а. ... то, что он не любил пролетариат

б. ... то, что он не сдавал деньги в фонд дома

в. ... то, что он сочувствовал детям Германии

7. Какой совет давал профессор Преображенский всем, кто заботится о своем пищеварении?

а. Смотреть не по сторонам, а в тарелку

б. Не говорить за обедом о большевизме и медицине

в. Не закусывать холодными закусками и супом

Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"

Правильные ответы: 1-в (В головах), 2-а (Краковской), 3-б (Семь), 4-в (Гипофиз), 5-б (Абырвалг), 6-а (... то, что он не любил пролетариат), 7-б (Не говорить за обедом о большевизме и медицине).