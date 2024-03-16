Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?

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Суббота 16 марта

19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП
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Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?
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Фильм режиссера Владимира Бортко "Собачье сердце" был снят по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Это тот редкий случай, когда экранизация оказалась ничуть не хуже оригинала. Хорошо ли вы помните эту советскую классику?

"Собачье сердце" – комедийная драма с элементами фантастики, которая была выпущена в 1988 году. Режиссер картины Владимир Бортко постарался на славу и подарил миру потрясающую экранизацию известной повести Михаила Булгакова. Действия картины разворачиваются в Москве 1924 года. Профессор Филипп Преображенский в ходе очередного эксперимента делает невозможное – превращает собаку в человека.

Редакция "Дни.ру" предлагает читателям пройти небольшой, но очень интересный тест по знанию этой картины эпохи СССР. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце". Правила проще простого: отвечайте на вопросы и сверяйте ответы с теми, которые мы спрятали в конце статьи. Желаем удачи!

1. Продолжите знаменитую фразу Преображенского: "Разруха не в клозетах, а в…":

а. Идеологии

б. Сознании

в. Головах

2. Какой колбасой Филипп Филиппович прикормил Шарикова?

а. Краковской

б. Докторской

в. Такого эпизода в фильме не было

3. Сколько комнат было в квартире профессора Преображенского?

а. Две

б. Семь

в. Девять

4. Что человеческое пересадил профессор Преображенский Шарику?

а. Сердце

б. Мозг

в. Гипофиз

5. Что произнес Шарик после операции?

а. Кто я?

б. Абырвалг

в. Он так ничего и не смог сказать

6. Заведующая культотделом дома Вяземская считала, что профессора Преображенского следует арестовать за ...

а. ... то, что он не любил пролетариат

б. ... то, что он не сдавал деньги в фонд дома

в. ... то, что он сочувствовал детям Германии

7. Какой совет давал профессор Преображенский всем, кто заботится о своем пищеварении?

а. Смотреть не по сторонам, а в тарелку

б. Не говорить за обедом о большевизме и медицине

в. Не закусывать холодными закусками и супом

Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"

Правильные ответы: 1-в (В головах), 2-а (Краковской), 3-б (Семь), 4-в (Гипофиз), 5-б (Абырвалг), 6-а (... то, что он не любил пролетариат), 7-б (Не говорить за обедом о большевизме и медицине).

16 марта 2024, 19:17
Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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