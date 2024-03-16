Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты

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Суббота 16 марта

16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна...
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Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты

Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты
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Бытует мнение, что для достижения успеха на мировой арене следует придерживаться строгих стандартов красоты. Знаменитости, о которых пойдет речь, разрушили этот стереотип.

Эти звезды Голливуда не просто не следуют стандартам красоты, они сознательно игнорируют их, выделяясь своей уникальностью и индивидуальностью. Их отношение к внешнему виду и стилю стало символом самовыражения и независимости от общепринятых норм и стандартов.

Британская актриса Хелена Бонем Картер всегда выделялась своим эксцентричным стилем и нестандартной красотой. Она открыто поддерживает индивидуальность и уникальность, не следуя общепринятым стандартам.

Известный актер Джонни Депп всегда был антигероем в мире Голливуда. Речь идет не только о том, как он одевается и выглядит, но и том, как он мыслит. Артист не придает значения образу и часто выбирает нестандартные роли, которые не гарантирует ему успех на профессиональном поприще.

Британская актриса Тильда Суинтон всегда выделялась своим эксцентричным стилем и необычной красотой. Она открыто поддерживает разнообразие и индивидуальность, не следуя тому, как ей следует выглядеть, чтобы добиться признания и успеха.

Легендарная актриса Мэрил Стрип больше всего уделяла внимание таланту и актерскому мастерству, а не внешнему виду. Она не подражает модным тенденциям и стандартам, предпочитая быть самой собой. Это сделало актрису той личностью, которую мы знаем.

Музыкант и актер Джаред Лето всегда выделялся своим необычным внешним видом и стилем. Его манера одеваться сделало его кумиром миллионов людей по всему миру. Кроме того, он доказан, что способен рисковать и играть не типичные для него роли в кино.

16 марта 2024, 16:36
Фото: cookie_studio/Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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